Carla Giraldo reveló que sufrió mucho por las críticas sobre su actitud en 'MasterChef'

Carla Girarldo es uno de los rostros más reconocidos de la televisión colombiana. Siendo tan solo una adolescente en los años 90, la paisa logró ganarse el corazón de varios espectadores en ese entonces.



Sin embargo, a lo largo de su carrera, su sincera y controvertida personalidad la han puesto en el paredón del ojo público, donde las criticas tanto a sus pensamientos como su forma de comportarse también han sido censuradas, como sucedió durante su participación en 'MasterChef Celebrity', en 2022.

La actriz generó amores y odios entre los seguidores del programa de cocina, que cada noche, mientras duró la quinta temporada, criticaban las actitudes de la artista en la competencia. Pues junto a Marbelle, Catalina Maya y Viña Machado, se les consideró las competidoras menos empáticas del reality.



A ello se refirió durante una entrevista para el pódcast ‘Serez Studio’ de la creadora de contenido, Manuela Escobar, donde reveló que los contantes juicios de valor en su contra durante la grabación del proyecto, la hicieron lamentarse, que afectaron su estado emocional de sobremanera.



"A mí me pasó con 'MasterChef' que yo sentía que el mundo se me acababa, y a pesar de qué estaba dándolo todo en una competencia y nunca nadie lo vio, por dentro me sentía morir, yo decía: "Yo soy buena persona, no soy mala" y todos los días era tendencia porque era mala persona y solamente estaba jugando", afirmó Giraldo.



Los comentarios de los internautas con respecto a su trato con los demás integrantes de la competencia eran tendencia en las redes sociales para esa época, por lo que la actriz afirmó sentirse agobiada.



"A mí me dio muy duro y siento que las redes y la gente se toman la molestia de hacerte sentir mal y de criticarte y de darte duro por muchas cosas y ahí volví a renacer porque se me acabo el mundo", expresó la actriz.

De igual forma, afirmó que su actitud se debía a una estrategia de juego y que esto la consumió tanto en su obsesión por querer ser la mejor, que incluso llegó a sentirse afectada por el peso de su cuerpo.



"Estuve triste, aburrida con mi cuerpo porque me engordé, pese 90 kilos. Me metí tanto en la cocina, la comida y en mi juego de querer ser la mejor, que perdí de vista muchas cosas y volver a reencontrarme, fue volver a renacer, y uno sí cambia", señaló la exparticipante de 'MasterChef Celebrity'.



En su proceso de reflexión, confirmó que parte de los comentarios negativos la hicieron preguntarse por quién se estaba convirtiendo, lo que hizo que su chip se modificara y e intentara transformar lo que no le gustaba de su personalidad, así como a aprender a aceptar y a querer su cuerpo.



"Tuve que querer mi cuerpo en el peor momento de su vida para saber que eso podía cambiar, tuve que hacer terapia de choque conmigo misma muchas veces y decir: 'No me gusta esto de ti, Carla, tienes que cambiar'. Uno necesita conocerse para aceptarse y poder brillar", aseguró en el pódcast.

Finalmente, la intérprete de 'Lolita', confirmó que ese duro proceso emocional del que renació en medio de los avatares del reality, le enseñó varias cosas para mejorar en su trato con los demás y consigo misma.



"En ese programa aprendí muchas cosas, a no juzgar porque fui tan juzgada que dije: 'Okey, no me gusta que me juzguen, no voy a juzgar a nadie', entonces uno sí puede renacer muchas veces", finalizó la modelo.





