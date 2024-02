Carla Giraldo reveló cómo superó la depresión: ‘Quiero que conozcan otra versión de mí’

Carla Giraldo es una de las actriz más conocidas en el país, pues durante años ha tenido la oportunidad de acompañar a los televidentes en diferentes series y telenovelas. Actualmente, sus seguidores la pueden ver en las noches del Canal RCN, ya que es la presentadora del nuevo reality 'La casa de los famosos Colombia'.

Vale la pena recordar que el formato de reality no es algo nuevo para Carla, pues en el 2021 se convirtió en la ganadora de 'MasterChef Celebrity'. En esta competencia ella se destacó por sus preparaciones y las controversias que generaba con los otros participantes, algo que los televidentes no dudaron en criticarle.



“Estar allí me hizo reconocer una parte de mí que sé que no le gustó a mucha gente. Uno siempre quiere mostrar lo mejor, pero a veces salen esas versiones de uno. En ocasiones tan soberbia, tan pasada. Por eso comenzaron a verme como una persona conflictiva. En las redes me decían que era mala persona y, de tanto leerlo, comencé a creerlo”, le contó la presentadora al medio 'Semana'.



Asimismo, agregó: “yo solo creí que estaba siendo divertida, pero luego entendí que había cruzado una delgada línea y que llegué a lastimar a otros con mi forma de ser. Pero luego entendí que hay otra manera de decir y hacer las cosas sin lastimar a nadie”.

Luego de su paso por 'MasterChef', la actriz comenzó un largo viaje de sanación interna. “En un momento de mi vida alcancé a pesar más de 80 kilos, fue después de la pandemia. Ahora peso 54 y lograrlo supuso vivir un duro proceso. Busqué ayuda profesional, psicológica y física. Hice la dieta del amor propio, que es la mejor de todas. No es pensar en el qué dirán, sino en qué quieres tú como persona”, afirmó.



Hoy en día las personas se han sorprendido con su gran cambio físico, algo que no fue fácil de lograr para ella. Al mismo medio de comunicación, le comentó que le costó tres años aceptar que necesitaba ayuda.



Mientras ella tomaba esa decisión, reveló que tuvo días en los que “lloraba y lloraba y no sabía qué hacer. Entré en depresión. Un día tomé la decisión de ser feliz y mejor pensar en mí. Hoy en día cuido mucho mis pensamientos, sé a quién dejó entrar en mi vida y entreno una hora diaria todos los días porque me hice muy consciente de mi alimentación”, concluyó Carla.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

