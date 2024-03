Carla Giraldo revela su peso actual después de perder 20 kilos: ‘Tuve días de llorar’

Desde que inició el reality ‘La Casa de los Famosos Colombia’, una de las cosas de las que más se ha hablado es de la apariencia de Carla Giraldo, pues actualmente luce bastante diferente en comparación a cuando participó en el programa de cocina 'MasterChef Celebrity' en el 2021.

En el 2022, la actriz de 'Me llaman Lolita' le contó a 'La Red' que estuvo cerca de pesar 80 kilos, una de las principales razones de que subiera de peso fue por el covid-19 y el aislamiento obligatorio.



"De trasfondo vienen muchas cosas. Una pandemia y una cuarentena donde me dio tiroides de codo, entonces hágale, coma y coma… La felicidad de estar viva me hizo que comiera”, comentó.



En ese momento, en las redes sociales comenzaron atacarla con malos comentarios y finalmente buscó ayuda para bajar de peso. Con su disciplina, una buena dieta y ejercicio, ha logrado llegar a los 54 kilos, su peso actual.

“Me demoré tres años en reencontrarme. Durante este tiempo tuve días de llorar y llorar y no saber qué hacer, entré en depresión, pero un día dije que no podía seguir así y tomé la decisión de ser feliz y pensar en mí. […]”, le comentó la actriz a la revista '15 Minutos'.



Sin embargo, esta decisión no fue nada fácil, ya que tuvo que buscar ayuda profesional, “tanto psicológica como física”.



“Hice la dieta del amor propio, y yo creo que es la mejor de todas. Es no pensar en el qué dirán, sino en el que quieres tú como ser humano y como persona. Uno solo se mata la cabeza primero y puede hacerle mucho daño al cuerpo. Es mejor que sea guiado por gente y nunca hacerle casos a esos famosos que dictan dieta”, aseguró.



Gracias a que cambió su forma de pensar y estilo de vida, la ahora presentadora ha podido mejorar sus hábitos alimenticios y además practica ejercicio constantemente.



“Ahora cuido mucho mis pensamientos, sé a quién dejo entrar en mi vida, qué productos comprar para alimentarme y alimentar a mis hijos y, por supuesto, entreno todos los días durante una hora diaria con Álex Fitbox; él me ha ayudado en este proceso; y la verdad, yo antes no hacía deporte”, concluyó.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

