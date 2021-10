Masterchef: Carla Giraldo respondió que haría con el dinero del concurso

Se conocieron dos de los finalistas de ‘MasterChef Celebrity’ 2021, la actriz Carla Giraldo se llevó el primer cupo a la final del certamen, mientras que el comediante Frank Martínez pasó segundo, después de derrotar a Liss Pereria, Rodrigo Pernía y Viña Machado.

Entretanto, Giraldo apareció este domingo en sus redes sociales aclarando algunas dudas sobre el concurso, por medio de la recurrente dinámica de preguntas y respuestas de Instagram.



Varios internautas participaron en la actividad y le preguntaron de todo a la actriz, quien respondió a algunos cuestionamientos sobre las polémicas que han caracterizado esta temporada.



“¿Viste la reacción de Liss Pereira Anoche cuando te dieron el paso a la final de MasterChef?”, preguntó un usuario de Instagram.



A lo que ella respondió: “No, yo estaba en mi salsa, yo fuí y celebré con Claudia. Nunca me han importado los demás, sí lo que hagan, pero no me importan ellos, entonces nada, yo celebré mi triunfo”.



(Puede leer: Descubra quién es el segundo finalista de 'Masterchef Celebrity').

¿Compartirá el premio con las ‘4 babys’?

Facebook Twitter Linkedin

Carla Giraldo Foto: Instagram: @carlagiraldo

Los más de 1.6 millones de seguidores que tiene la actriz en Instagram participaron de la dinámica, uno de ellos le preguntó si iba a compartir el dinero del premio con las denominadas ‘4 babys’: Marbelle, Viña Machado y Catalina Maya.



Sin titubeos y siendo muy enfática en su respuesta, Carla Giraldo afirmó que si llegaba a ganar el concurso el dinero iba a ser solo para ella.



“ Yo no voy a compartir nada, yo comparto mis alegrías con ellas, pero mi premio no. Aquí entré sola y me voy sola y un premio no vale más que un amigo, así que ellos seguirán siendo mis amigos porque entre más amigos, más claridad. ¡La plata si me la gano es mía!” , aseguró la actriz en sus historias de Instagram.



(También: ¿Por qué Alejandra Azcárate no ‘se le ha medido’ a concursar en MasterChef?).



Si bien el ‘reality’ no ha dado detalles sobre la final, a la protagonista de ‘Las Muñecas de la Mafia’ se le escapó la cifra del premio durante la grabación de sus historias de Instagram diciendo que “están en juego 200 millones de pesos”.



Un monto que ya fue entregado a los pasados ganadores del concurso: la cantante Adriana Lucía y al comediante Peter Albeiro.

Más noticias

Alec Baldwin: así habría ocurrido accidente mortal en el set de grabación

Video: ¿por qué Linda Palma salió 'con ayuda' del set de 'Caracol'?

Muerte a balazos de joven rapero, de 19 años, consterna a Suecia

Tendencias EL TIEMPO