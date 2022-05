El año pasado MarterChef Celebrity fue tendencia, cada fin de semana, por las polémicas protagonizadas por las denominadas 'Cuatro Babys': Marbelle, Catalina Amaya, Viña Machado y Carla Giraldo, quienes fueron fuertemente criticadas por su actitud dentro del concurso de cocina.

Finalmente, pese a que muchos no estuvieron de acuerdo, Carla Giraldo fue la gran ganadora. Ahora, la actriz regresa al reality, al parecer, para "sacarlos a todos".

Este domingo el capítulo de MasterChef Celebrity estuvo cargado de muchas sorpresas, pues Chico y 'Aida Bossa ganaron delantal negro por las fallas en sus preparaciones que, por cierto, eran platos típicos de sus regiones.



Carla Giraldo fue ganadora de MasterChef Celebrity Colombia

Pero lo que más llamó la atención de los televidentes fueron los avances del capítulo de este lunes, imágenes en las que se ve el regreso de Carla Giraldo a la cocina: "Vine a sacarlos a todos... Vine a hacerles la vida imposible", grita emocionada mientras entra a la cocina.



Las celebridades de esta temporada también quedaron anonadados con la presencia de la actriz, quien, al parecer, será una jurado invitada porque se le ve junto a Jorge Rausch, Nicolas de Zubiría y Chris Carpentier probando pasteles.



"Carla Giraldo juzgando es peor que los chefs", expresó Cristina Campuzano ante las cámaras.



Por su parte, Isabella Santiago aseguró: "Cuidadito con el veneno que vas a echar porque tu temporada ya pasó".



Aunque se desconoce cuál es la verdadera causa de la reaparición de la intérprete de 'Lolita' en el programa, lo cierto es que, como siempre, Carla dividió las redes sociales entre quienes la quieren ver y los que no.



Lo peor que pudo haber hecho masterchef fue meter otra vez a carla giraldo #MasterChefCelebritycolombia pic.twitter.com/v1q7DI4oFk — sofi 🇨🇴💚 Va a ver a Lou y vio a H ✨ (@softvol6) May 2, 2022

Todos después de ver a Carla Giraldo de regreso a #MasterChefCelebrityColombia 😵 pic.twitter.com/nn6d5DMp47 — Andrés Acosta (@soyandresacosta) May 2, 2022

Diooos! estoy emocionado de ver a Carla Giraldo de nuevo en Masterchef Celebrity. 🤩🥰 — Jorge Morales G. (@JorgeJmorales_g) May 2, 2022

Pero los memes y las crticas que ha recibido no la han afectado, pues en varias oportunidades ha asegurado que se divierte leyendo los comentarios de la gente.



En esta oportunidad, por ejemplo, manifestó: "No solo me verán mañana … hablarán de mi toda la semana, no podrán pasar la pagina. Y hablando gastronómicamente Karol G diría: Mami un polvito difícil de olvidar".

No solo me verán mañana … hablarán de mi toda la semana no podrán pasar la pagina . Y hablando gastronómicamente Karol G diría:

Mami un polvito difícil de olvidar 😂😂😂😂🍽 — Carla Giraldo (@Carlagiraldoq) May 2, 2022

