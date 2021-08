Conozca quién es la pareja de Carla Giraldo

Carla Giraldo, actriz colombiana, recientemente ha destacado entre los participantes de la última versión de Masterchef Celebrity. Algunos usuarios de redes sociales que han explorado su perfil de Instagram se preguntan sobre quién es la pareja de la mujer de 34 años y por qué no sube muchas fotografías con él.

La pareja de Carla Giraldo, actriz colombiana que se dio a conocer por su papel protagónico en Me llaman Lolita (1999), es Mauricio Fonnegra, con quien tiene dos hijos: Damían y Adrián.



En su cuenta de Instagram, que es privada, Fonnegra cuenta con cerca de 75 mil seguidores. Junto con Giraldo, es el fundador de El Industrial Coffe Shop, un café ubicado en la vía que comunica a Cajicá con Chía (Cundinamarca).



En este 2021, la participante de Masterchef Celebrity no ha compartido tantas fotografías en Instagram como en años pasados. Sin embargo, sí hay publicaciones de años pasados de la pareja y de sus hijos.



En 2018, en una entrevista con el programa Lo sé todo del Canal 1, Giraldo contó que ella y Mauricio Fonnegra se conocieron por "un amigo en común que ya no es amigo", dijo la actriz.



Cuando le preguntaron que cómo la conquistó, Giraldo afirmó: "Él es lo máximo. Él es mi ángel. Él es un bacán, es buena onda. Sabe de todo: sabe mucho de cine, de música, de televisión... Me enloqueció su inteligencia. Entonces, ahí me tiene botando la baba".



En una conversación con Alejandra Azcárate en el programa ¿De qué hablamos?, Giraldo reveló que conoció a Fonnegra mientras él tenía una relación sentimental con otra mujer.



