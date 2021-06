El trino que, al parecer, Carla Giraldo le dedicó a Liss Pereira

En redes sociales se ha desatado toda una polémica entre algunos internautas debido al pronunciamiento de la actriz colombiana Carla Giraldo en el programa de televisión matutino ‘Bravíssimo’, del canal ‘CityTv’, este martes 29 de junio.



Recordemos que Giraldo, quien ha participado en producciones nacionales como ‘Las muñecas de la mafia 2’, ‘Loquito por ti’, ‘Falsa identidad’ y ‘La ley del corazón’, concursa actualmente en la tercera temporada del reality ‘MasterChef Celebrity’, transmitido los fines de semana en 'Canal RCN’.



Precisamente, en la entrevista realizada en vivo en el programa de entretenimiento se habló de su participación en este concurso, en el cual se enfrenta a diferentes celebridades e integrantes de la farándula nacional, con quienes asume retos gastronómicos.



En el minuto 9 de la transmisión y en medio de una dinámica de uno de los segmentos del programa denominada ‘Un rapidito con’, la actriz comentó que no tiene buena relación con la comediante Liss Pereira, debido a que, al parecer, habría hecho trampa en alguna prueba.



“En unos capítulos que no han mostrado nos dicen: ‘levanten las manos’ y terminamos el reto. Cuando yo volteo a ver, ella estaba salseando, y ya habían apagado las cámaras, y yo le dije: ‘¿Por qué haces eso? No seas tramposa’, y me dijo: ‘uish, pues si yo te viera haciéndolo yo no diría nada’, a lo que le contesté: ‘pues yo jamás haría trampa, así que jamás tendrías que decir eso de mí’, y ahí se rompió nuestra relación”, contó con detalles Carla.

La revelación de este incidente ha sorprendido en redes sociales, ya que muchos consideran que Liss Pereira es una de las participantes más respetuosas y una de las concursantes más activas. Por su parte, la comediante no se ha pronunciado al respecto.



Sin embargo, Carla Giraldo compartió un peculiar tuit en el que hace referencia a un incidente muy parecido al mencionado anteriormente en el que escribió: “NO ENTIENDO cuando la gente justifica la trampa, el robar, hacer daño y querer pasar por encima de los demás para lograr su cometido. Muy morrongos pues… Somos o no somos correctos. DECIR LA VERDAD NO ES HABLAR MAL. Que se sientan mal es otra cosa”.

NO ENTIENDO cuando la gente justifica la trampa , el robar, o hacer daño y querer pasar por encima de los demás para lograr su cometido .

Muy morrongos pues …

Somos o no somos correctos .



DECIR LA VERDAD NO ES HABLAR MAL

Que se sientan mal es otra cosa.❤️ — Carla Giraldo (@Carlagiraldoq) June 29, 2021

Muchos han relacionado esta publicación como una indirecta a lo acontecido con Pereira, aunque nunca se menciona su nombre.



