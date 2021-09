¿Carla Giraldo tiene una enfermedad que le afecta la piel?

Carla Giraldo, actriz y concursante del reality MasterChef Celebrity, les reveló a sus seguidores algo que denominó como ‘su mayor secreto’.



En una tarde de interacción desde su cuenta de Instagram, Giraldo habilitó la caja de preguntas titulada ‘Un secreto’.



Carla Giraldo en su dinámica de Instagram 'Un secreto' Foto: Instagram: @carlagiraldo



Uno de los internautas le confesó que le tenía fobia a las tarántulas, seguido de esto le preguntó: “¿Cuál es el mayor secreto que tiene Carla?”.



Ella no dudó en responder algo que llamó la atención de los internautas: padece una enfermedad en la piel.

Para muchos esto no fue tanto un descubrimiento como una ‘aclaración’. Y es que el año pasado Carla ya había confesado, también por Instagram, que tenía un padecimiento relacionado con el tejido epitelial.



Sin embargo, las razones por las cuales la artista lo confesó en aquel entonces fueron diferentes: en 2020 publicó una fotografía en la que se le notaban varias marcas en la piel.

Ante esto, sus seguidores comenzaron a realizar un sinnúmero de especulaciones. Muchos hasta se ‘aventuraron’ a decir que Carla padecía vitiligo.



Ante el revuelo causado por la imagen, ella misma ‘les salió al paso’ a los rumores:



“Sé que se interesaron por mis picaduras, por mis granitos, por lo que aparece en mis rodillas en el último posteo. Yo les voy a contar: es una enfermedad, entonces creo que merece una historia larga para que puedan entender lo que padezco, las secuelas que ha dejado en mi piel”, mencionó Carla.



“Pero, realmente, es una banalidad y yo en esas banalidades trato de no fijarme mucho; se pueden dar cuenta que la foto está sin retocar, sin nada, que se ven todos mis defectos y mis virtudes. Les voy a contar, pero después, hoy no, hoy no estoy de ganas, hoy estoy arreglando la casa”. Afirmó la actriz en ese momento.

De hecho, el ‘mayor secreto’ revelado hace poco no hizo sino aumentar la curiosidad de sus seguidores, pues, si bien se sabe que su padecimiento ‘afecta’ la piel de algún modo, ella no ha brindado mayores detalles al respecto.



Aún así, Giraldo se convirtió en tendencia en redes sociales por la razón que de tanto en tanto la pone en la ‘palestra pública’: su participación en MasterChef. Ella dijo que está expectante por el fin del programa para ‘revelarlo todo’. Y es que, según los internautas, ella ha sido una de las participantes más polémicas y conflictivas del reality.

