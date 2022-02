Carla Giraldo, la ganadora de la última versión del programa ‘MasterChef Celebrity Colombia’, estuvo en un en vivo en su página de Instagram, hablando con sus fanáticos y contestando todas sus preguntas. Expresó la felicidad de haber participado del reality de ‘Canal RCN’.



Mientras estaba en su en vivo, no sólo agradeció por el premio que incluía 200 millones de pesos, sino que expresó que con su participación en el programa se enamoró de cocinar.



Tanto así que tiene un local llamado 'El Industrial Coffee Shop', que inauguró junto con su pareja, Mauricio Fonnegra, antes de la pandemia, y está ubicado en el kilómetro 7 en la vía Cajicá - Chía, muy cerca de Bogotá.

Además, le preguntaron quiénes eran sus competidores favoritos de la nueva versión de ‘MasterChef’, que estrena en la semana del 21 de febrero. A esto, Giraldo contestó que no se atreve a escoger a quien le hace barra porque aun no los conoce bien.



Sus fanáticos le preguntaron cómo se encontraba ella, a lo que comentó que aún está grave con uno de sus ojos, porque prácticamente no puede ver a través de él. Explicó que se rayó el 99% de la córnea, pero que no quiere hacer mucho escándalo porque por ahora es una simple molestia.

En la más reciente foto publicada por Carla Giraldo, aparece tapándose la mitad del rostro con su pelo suelto. Sus fans le comentan cuánto la quieren y admiran.



La ganadora de ‘MasterChef’ intenta responder constantemente en los comentarios de sus publicaciones de Instagram, y es amable en sus interacciones con quienes le escriben. Es una de las cosas que señalan los fanáticos de ella.



La actriz fue polémica durante su paso por el concurso de cocina, por las discusiones con los demás concursantes, e incluso hubo televidentes que pegaron un grito al cielo cuando fue coronada como ganadora de la anterior versión de 'MasterChef' de 'Canal RCN'.



Por ahora, Giraldo se mantendrá fuera del ojo público mientras se recupera de la lesión que le está impidiendo ver.

