Carla Giraldo está esperando a que termine MasterChef para 'revelarlo todo'

La participante del reality de cocina ‘MasterChef Celebrity’, Carla Giraldo, ha sido una de las concursantes más destacadas del programa debido a las habilidades culinarias que ha demostrado a lo largo del programa y por su relación con los demás competidores.



La paisa usa constantemente sus redes sociales para comentar los capítulos del reality que se transmite en televisión. A pesar de que las grabaciones ya acabaron, ella no se pierde ninguna emisión de este y comparte sus opiniones a medida que avanza.



Según dio a entender en su cuenta de Twitter hay cosas de las que se enteró sólo hasta que el programa salió al aire, pues las opiniones que los famosos daban en el set frente a todos, eran diferentes a las que compartían en las entrevistas individuales.



“¿Lo lindo? Que siempre les dije todo en sus hermosas caras. ¿Lo feo? Ver lo hipócritas que son, porque decían una cosa y en entrevistas dicen otra”, trinó a sus más de 300 mil seguidores. “Prefiero el que no me quieran, al amor hipócrita”, añadió.



Así mismo, aseguró que mientras se esté transmitiendo el programa no puede hacer más comentarios, pero que cuando este se acabe hablará sobre sus compañeros. “Esperando que se termine para contar la verdad. De Pedro, de Juan y de todos”, mencionó.



Otro de los comentarios que hizo Carla al respecto, enviando una indirecta a otros participantes, fue: “Por decir esto, no estoy brava ni sorprendida. Solo que cada día se les cae el velo, ese que yo no tengo ni quiero tener. Las cosas como son. De la tibieza líbrame señor”.



Las respuestas a su trino no se hicieron esperar y los usuarios han comentado que quieren saber a qué participantes se refiere. Por otro lado, algunos criticaron la opinión de Carla asegurando que sólo es un show y no debería hablar mucho al respecto.



“Muchos no entienden que el ser único produce caerle mal a medio mundo, eres re capa”, “Creo que harías mal... Pensalo, este mundo gira, hoy puedes pelear y mañana se te cierran puertas”, “Es un show todo esto y vos más que nadie lo sabe”, fueron algunas de las respuestas.



Por otro lado, también se refirió al regreso de Catalina Maya y Julio Sánchez al reality, mencionando que está feliz de que hayan vuelto y que “en juego largo, hay desquite”. Sin embargo, a muchos televidentes no les gustó la idea del programa de reintegrar a ex participantes y han expresado su descontento a través de redes sociales.



