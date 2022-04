La participación de Carla Giraldo en MasterChef Celebrity dio mucho de qué hablar. De hecho, la protagonista de 'Me llaman Lolita' sigue siendo tendencia en redes sociales porque los internautas recuerdan su paso por la cocina más importante del mundo.

La ganadora de la temporada 2021 ha destacado en su cuenta de Twitter que, pese a las críticas de las que fue blanco por sus comentarios y actitudes en el concurso, los televidentes la extrañan.

Idea que recalcó en una reciente entrevista con Juan Diego Alvira: "Yo vivio siendo tendencia... El otro día fue tendencia porque alguién hizo algo en MasterChef, me encanta, no pueden vivir sin mi".



Carla Giraldo recordó su paso por el concurso de cocina y aseguró que se ganó muchos problemas por ser frentera.

Carla Giraldo recibió muchas críticas en redes sociales por sus comentarios en MasterChef. Foto: Instagram: @masterchefcelebrityco

"Viví una cosa por redes y viví otra en carne propia. La que viví en carne propia fue de amor y paz, fue de gente que quería que ganara, pero como en todo juego, hay gente que te quiere y gente que no... También la pasé mal, tuve momentos de confrontarme conmigo misma de pensar que de pronto lo que estaba haciendo estaba mal... Estuvo mal la forma en la que dije cosas, meterme con muhcas otras, pero cuando tuve que agachar la cabeza, la agaché", confesó Giraldo.







Sin embago, resaltó que se divirtió mucho con los comentarios que, por esa época, le escribían algunos internautas por redes sociales. Además, porque le quedó la satisfacción de haber ganado MasterChef Celebrity por haber jugado con el corazón y sin "pasar por enciema de nadie".



Por otro lado, relató que conoce desde muy niña a Ramiro Meneses, actual concursante del programa, por lo que está haciéndole 'barra' para que sea el próximo ganador.



"Lo conozco desde que tengo cuatro años, sé la clase de persona que está participando y le estoy apostando todo para que los saque a todos", explicó.







Finalmente le dijo a Juan Diego Alvira que no se arrepiente de nada: ni de su paso por MasterChef ni de su pasado, pues todo eso la han convertido en la mujer y mamá que es hoy en día.

