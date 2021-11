MasterChef: Carla Giraldo contó que grabaron 4 versiones de la final

‘MasterChef Celebrity’ finalizó su temporada y se consolidó como uno de los programas más vistos durante los fines de semana en Colombia. Para definir el mejor cocinero de la competencia, ‘RCN’ grabó cuatro versiones del final con el fin de evitar filtraciones.

La actriz Carla Giraldo ganó y se llevó 200 millones de pesos. Ella compitió contra Viña Machado, Liss Pereira y Frank Martínez.

¿Cuándo se grabó el programa?

‘RCN’ reveló en los primeros días de febrero del presente año que habían iniciado las grabaciones de su concurso de cocina.



Eran 20 las celebridades, entre comediantes, actores y cantantes, las que se encontraban en Bogotá y asistían al estudio del canal en la Avenida Américas.

Según se conoce, a mediados de año se finalizaron las grabaciones. El 5 de junio comenzó a transmitirse oficialmente en las pantallas de la televisión. Es decir: la producción del concurso de cocina ya tenía definido el ganador hace cuatro meses.



‘Grabaron cuatro finales’

Carla Giraldo, actriz de ‘Me llaman Lolita’ y ‘Francisco el Matemático’, realizó una transmisión en vivo antes de la final de este 1.° de noviembre en la que contó algunos detalles sobre el programa.



Según ella, la producción habría grabado cuatro veces a Claudia Bahamón diciendo el nombre del vencedor junto con la celebración de los exparticipantes y familiares de los finalistas.



“Los cuatro nos vimos como idiotas ese día. Nos fuimos a la casa pensando que habíamos ganado”, comentó a sus seguidores de Instagram.



De hecho, el comediante Frank Martínez también enfatizó antes de la emisión del programa que no sabía si había ganado los 200 millones de pesos.

“Mucha gente me pregunta quién ganó ‘MasterChef’ y, en realidad, nosotros no sabemos. Los finalistas no tenemos ni idea porque grabaron cuatro finales. Es entendible para que no se filtrara y, de pronto, se perdiera el interés. En realidad, no tenemos ni idea, pero sí espero que lo disfruten mucho de corazón”, aseguró en una transmisión de su perfil de Instagram.



Los últimos segundos del capítulo mostraron la tímida reacción de los famosos al escuchar el nombre de Giraldo como ganadora. Sin embargo, ella se vio emocionada.

“Yo sabía que iba a ganar. Por mis hijos, por mi marido, por mí… siempre les dije que los iba a sacar”, comentó.



“Gracias ‘MasterChef' porque me hizo reencontrarme con algo que estaba perdido en mi interior. (…) Esto para mi fue un nuevo comienzo que no va a tener fin”, concluyó la nueva ‘MasterChef Celebrity’.

Los televidentes se quedaron esperando más reacciones de los competidores, pues no se supo la opinión de Liss, Frank y Viña ante el triunfo de la actriz, de 35 años.



De acuerdo con el portal ‘Rating Colombia’, la competencia de cocina marcó 11.9 puntos de rating en su final y superó a ‘El Rastro’, del canal ‘Caracol’, que obtuvo 9.3 puntos.

Filtraciones

El programa de cocina ya había sufrido una filtración en septiembre.



Una imagen causó revuelo en redes sociales porque mostraba a los finalistas de la competencia. Fue tomada a una gran distancia, pero se podía apreciar a la presentadora Claudia Bahamón; así como los tres chef y jurados: Nicolás de Zubiría, Jorge Raush y Christopher Carpentier.



Junto a ellos, estaban los finalistas portando filipinas (un traje de chef blanco elegante): Carla Giraldo, Viña Machado, Frank ‘el Flaco’ Martínez y Liss Pereira. El equipo estaba grabando en el Parque del Café, Quindío.

Semanas después, se sabría que la imagen efectivamente correspondía al programa y que Gregorio Pernía no había logrado pasar a la última ronda del concurso.

