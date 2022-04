Carla Giraldo, ganadora de 'MasterChef 2021', concedió recientemente una entrevista al periodista Juan Diego Alvira en la que tocó varios temas personales como su adopción y el abandono de sus padres biológicos.



La actriz confesó que no recuerda con tristeza ese episodio y siente agradecimiento con su familia adoptiva por haberle brindado un hogar.

Primero, Giraldo narró la historia de cuando sus padres biológicos la entregaron recién nacida y aclaró que sus padres adoptivos siempre fueron sinceros con el tema y le contaron la verdad.



(Lea también: Epa Colombia fue a la boda de Andrea Valdiri con quien sería su nueva novia).



"A mí me adoptan recién nacida. Mis papás me entregaron a la hora de nacida. Eso es lo que sé, tampoco quise saber mucho más. Siempre lo supe. En ese sentido, mis papás siempre fueron muy honestos", aseguró.



También mencionó que se considera una persona afortunada por haber podido contar con una familia y un hogar, a pesar de las circunstancias en las que se dio su nacimiento.



"Nunca en mi vida tuve personas crueles. Nunca tuve momentos de dolor por el hecho de ser una persona afortunada, de haber encontrado una familia y ese calor de hogar", mencionó en dicha entrevista.



(Puede leer: Natalia Durán: los problemas que enfrentó en su trabajo por su salud).



La actriz se refirió además a los abandonos de su vida y cuando se fue de su casa, sin embargo, manifestó su gratitud por el hecho de que sus padres biológicos le permitieran vivir.



"Agradezco a la persona que quiso tenerme, porque quizás pude no haber nacido. Son cosas que me tocó vivir y aprender. Yo aprendí a punta de abandonos. Ese fue mi primer abandono, después me voy de mi casa, después me voy de lado a lado".



Seguido a esto, el periodista le preguntó a la actriz si está interesada en conocer a sus padres biológicos o saber sobre ellos, a lo que ella respondió que no siente mucha curiosidad y prefiere dejar el tema quieto.



(Le puede interesar: Residente: Las exigencias del cantante tras un concierto en Perú).



“No me ha pasado. Digamos que hay cosas que quiero investigar de mi vida, pero más allá de por qué o qué pasó, te mentiría si te digo que ha estado en mis planes buscarla o saber. Cuando tengo este tipo de conversaciones se me prende el bombillo, pero luego cuelgo y se me olvida”, respondió.



Por último, Carla aclaró que sus padres biológicos nunca la han buscado, a pesar de su fama en el país.