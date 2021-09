‘Me adoptaron y me abandonaron’: Carla Giraldo se sinceró en MasterChef

MasterChef ‘lo hizo de nuevo’.



El reality culinario de ‘RCN’ suele convertirse en Tendencia cada fin de semana. Los internautas ya saben que en las noches de los sábados y los domingos la conversación en redes se centrará en las polémicas y los escándalos –y a veces las recetas– del programa.

(Lea también: Catalina Maya contó cómo reaccionó su esposo a su paso por ‘Masterchef’).

El reto del capítulo de este sábado fue muy singular: los participantes tenían que preparar un platillo que les recordara su infancia. Una comida que tuviese un significado particular, algo interior. Apelar a la nostalgia desde los hornos.



Pues bien, más allá de los pequeños ‘rifirrafes’ habituales, la situación se prestó para la emotividad. Casi todos los participantes derramaron alguna lágrima explicando los motivos detrás de sus preparaciones.



Uno de los testimonios impactó por lo desgarrador.

(Le puede interesar: ¡Muy enamorado! Jorge Rausch sube primera foto tras volver con su ex).

Carla Giraldo, participante no del todo querida por los internautas –las denominadas ‘cuatro babys’, que ahora son tres, han dado pie a uno que otro escándalo desde los primeros episodios–, meditó durante un largo rato la receta.



¿El motivo? Su infancia no la llevó a buenos recuerdos. Todo lo contrario.

(Además: Claudia Bahamón narró cómo fue víctima de un violento atraco en Bogotá).

‘Cociné con dolor, con tristeza, con el corazón arrugado’

Facebook Twitter Linkedin

Carla Giraldo sigue dando qué hablar en MasterChef. Foto: Canal RCN

La presentadora Claudia Bahamón fue la encargada de preguntarle a cada participante el significado de su receta antes de la preparación.



Cuando habló con Carla Giraldo la situación se tornó un tanto lúgubre.



Giraldo dijo que no sabía con exactitud cuál platillo hacer dado que, entre más escarbaba entre las imágenes de su infancia, menos alegría tenía.



“No existe un planto en mi cabeza, lo busco y lo busco y no doy… Desde que nací tuve muchas ausencias y sufrí de muchos abandonos”, dijo conmovida.



Tras ello explicó algunos detalles de su planteamiento: “me abandonaron al nacer y doy con una familia que me adopta, pero me abandona”.



Vale destacar que Carla habló de detalles de su infancia en 2005, durante una entrevista en ‘Yo, José Gabriel’. Ella dijo que apenas con horas de nacida fue adoptada por una mujer, quien se convirtió en su madre.



“Tenía cuatro o cinco horas de nacida. Mi ‘mamá’ no podía tener hijos y la única solución era adoptar. Mi tía (hermana de la mujer que la adoptó) es monja y trabajaba en un convento en Medellín. Ella conoció una niña que tenía entre 17 y 18 años que estaba esperando un bebé. Mi mamá decidió hacer todo el papeleó y obtuvieron mi custodia”, afirmó en aquel entonces, cuando su nombre estaba en furor por su papel en ‘Juego Limpio’.

Facebook Twitter Linkedin

Carla Giraldo interpretó a 'Claudia' en 'Juego limpio'. Foto: RCN

(Le contamos: Esto cuestan los productos de 'El Industrial', el café de Carla Giraldo).

Volviendo al ‘presente’, Carla Giraldo siguió indecisa sobre qué cocinar para el reto en MasterChef. Iba a hacer una sopa, pero terminó haciendo repollas.



“Mi papá me hacía una sopa de guineo… de vez en cuando”, puntualizó.



Incluso nombró a su plato ‘Ausencia’.

SOLO GRACIAS 🙏 — Carla Giraldo (@Carlagiraldoq) September 26, 2021

“Agradezco lo que soy. Mi tenacidad, mis ganas. El poder estar aquí parada, todo eso es gracias a mis papás”, dijo mientras explicaba su plato frente a los chefs.



“Me siento orgullosa de mi familia, de mi marido que se aguanta a esta loca demente todos los días de su vida”, afirmó frente a la cámara.



Los jurados dieron comentarios positivos sobre el plato. Por lo visto quedó bien preparado, aunque ella cocinó “con dolor, con tristeza, con el corazón arrugado”.

Más noticias

Catalina quería ganar ‘MasterChef’ en ‘RCN’ con ayuda de chef de ‘Caracol’

Concursantes de ‘MasterChef’ estarían cansados de RCN por sus ediciones

Frank Martínez seguirá en la televisión con nuevo programa tras MasterChef

Tendencias EL TIEMPO