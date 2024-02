Carla Giraldo contó impactante experiencia en su vida: 'Era como un régimen militar'

Carla Giraldo es una de las actrices más reconocidas de la televisión colombiana. Desde su protagónico en 'Me llaman Lolita' y su participación en 'Francisco el matemático', la paisa se convirtió en uno de los rostros más representativos de la actuación a principios de los años 90.



Sin embargo, y pleno furor de su talento como actriz, la actual presentadora de 'La casa de los famosos' se enfrentó a varios retos en su adolescencia, luego de escaparse de su casa con 14 años, "afirmando que allí no era feliz".

Durante una entrevista para el podcast 'Vos podés', la artista señaló que agradecía a sus papás el que le hayan brindado un hogar y unas enseñanzas que la ayudaron a evitar varios peligros a los que podía ser vulnerable en la calle.



(Le puede interesar: Murió la mamá de Carla Giraldo: la actriz agradeció por los mensajes que ha recibido).



"Gracias a mi casa soy lo que soy, pero, gracias a que me fui también. Yo no sabía que hacer igual, hasta los 16 años que logré que mis papás me emanciparan y me volvieran mayor de edad, y mirar que tan fácil es ser adulto y no fue nada de eso", explicó la actriz.



Por otro lado, Giraldo narró el duro momento que tuvo que padecer cuando sus padres la encontraron y la internaron en un refugio del ICBF a las afueras de Bogotá. Recordó que allí se había encontrado con menores que tenían conflictos con sus acudientes y que habían sido abusadas o estaban en un estado de orfandad.



"Cuando me encuentran una vez, me meten a ese refugio que se llama 'Villa niña'. Es una casa donde te enseñan a hacer pan... Es un lugar muy didáctico. Tenían que ocupar a las niñas rebeldes, que han tenido problemas en sus casas, que han sido abusadas, abandonadas, de todo", señaló la modelo.

Así mismo, añadió que el sitio ha sido uno de los lugares más afligidos en los que ha estado, pues pese a su corta de estancia de cuatro meses conoció varias historias difíciles de sus compañeras, a la vez que se enfrentaba a la disciplina de la rutina exigente.



“Yo creo que es uno de los lugares más tristes a los que he entrado en mi vida, fue como ufff […] Ese día entendí que todo estaba muy bien en mi casa […] El régimen es militar porque te enseñan disciplina, las levantadas eran terribles a las cinco de la mañana, bañarse con agua fría, hacer fila afuera”.



A pesar de las condiciones a las que se tuvo que someter, aseguró que también vivió momentos felices, pues en su astucia para conseguir algunas ventajas dentro del refugio se las ingenió para compartir sus conocimientos en la actuación con sus compañeras.



“Esos meses fueron lindos, muy alegres, pero también fueron tristes. Fui profesora de baile de ellos, de teatro, tenía que tener un plus, un diferencial, para poder tener otras cosas, privilegios, como poder ver 'Francisco el matemático', del que me habían echado y no podía actuar más”, concluyó.

NATHALIA GÓMEZ PARRA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

