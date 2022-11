Fuerza y personalidad es lo que ha hecho que la actriz Carla Giraldo pase por encima de los fuertes comentarios que le llegan a diario a sus mismas redes sociales, en los que se burlan y la critican por el sobrepeso que tenía un par de meses atrás, en 2021, cuando se posicionó como la ganadora de la tercera temporada de 'Master Chef Celebrity Colombia'. La actriz, de 36 años, pasó de pesar casi 80 kilogramos a 57 kilos.

Con colores vibrantes, escotes y prendas con transparencia, Carla Giraldo ha sorprendido a sus seguidores en Instagram por el rápido cambio en su peso. Sin embargo, contó en una entrevista para el programa de Caracol Televisión 'La Red' que aún sufre de bullying en las redes.



"Todos sufrimos de todo. Entonces, si tú subes una foto y a la gente no le gustó o les parece que tienes un poco de celulitis, tienes estrías o algo, lo primero que hacen es atacarte y no ver realmente la belleza de lo que quieres mostrar", contó.



(Le puede interesar: Por decirle que eran 'solo amigos', su cita fue al baño y no regresó).

La dieta de Carla Giraldo

La actriz confesó en 'La Red' que durante un tiempo dejó de subir fotos cuerpo completo a sus redes sociales, porque "no es justamente lo que quería mostrar [...] porque mis redes son otra cosa, es otro negocio. Entonces, yo decía, 'no, pues al final esa Carla Giraldo de las redes no puede salir todavía así'", por lo que sus fotos se limitaron a planos muy cercanos en los que solo se veía su rostro.

La situación cambió cuando empezó la "dieta del amor propio", como ella misma la llamó, un proceso que demoró alrededor de dos años.



“Hice la dieta del amor propio, que es la mejor de todas y en no pensar en el qué dirán sino en el qué quieres tú como ser humano y como persona. Y si van a hacer algo, por favor, háganlo siempre con un profesional", comentó en el programa, asegurando que ya no va a creer más en las dietas de influencers o en la que le funcionó a otra persona, porque cada cuerpo tiene un proceso distinto.



Sobre las críticas señaló en el programa de televisión: "Yo lo que hago es 'a palabras necias, oídos sordos'. Mi vida es maravillosa, tengo una familia espectacular que me apoya absolutamente en todo. [...] Entonces, yo creo que cuando todo se complementa, pues, nace una estrella", añadió.

Para Giraldo, el estar tanto tiempo en casa por la cuarentena en pandemia, es el factor que desencadenó un rápido aumento de peso, porque "sentía la necesidad de estar comiendo todo el tiempo".



"Yo creo que igual de trasfondo vienen muchas cosas. Viene una pandemia, viene una cuarentena, donde me dio tiroides de codo, entonces 'hágale, coma'", señaló en entrevista con 'La Red'.



Pero para la actriz, llegó un momento en el que sintió que era hora de un cambio. "Yo creo que los cambios vienen según las etapas y como uno también se sienta, y lo que tú quieras expresar y mostrar", aseguró.

TENDENCIAS EL TIEMPO

Más noticias

Andy Rivera reaparece en redes tras ruptura de Lina Tejeiro y Juan Duque

Madre de Selena Gómez no sabía que su hija quería dejar de vivir

¿Se reconciliaron? Anuel y Yailin se mostraron enamorados en redes sociales