Carl Weathers: revelan las causas de la muerte del actor que interpretó a Apollo Creed

El pasado 1 de febrero, el espectáculo y el cine perdieron a una de sus figuras más queridas y respetadas, Carl Weathers, conocido mundialmente por su papel como Apollo Creed en la saga de "Rocky".



A la edad de 76 años, Weathers falleció mientras dormía, dejando atrás un legado de talento y carisma. La noticia, confirmada por sus familiares, ha conmovido a fanáticos y colegas por igual, destacando la paz con la que partió el actor, según se detalló en un comunicado.

¿De qué murió Carl Weathers?



La causa de la muerte de Weathers fue revelada como "enfermedad cardiovascular aterosclerótica", según el certificado de defunción publicado por The Blast.



Los detalles proporcionados indican que el actor sufría de esta condición desde hace años, lo que llevó a su fallecimiento natural en su hogar de Venice, California.



La aterosclerosis es una enfermedad caracterizada por la acumulación de placa dentro de las arterias, que son los vasos sanguíneos encargados de transportar sangre rica en oxígeno desde el corazón hacia el resto del cuerpo.



Esta placa se compone de colesterol, grasa, células sanguíneas y otras sustancias presentes en la sangre, y su presencia es preocupante porque puede provocar un estrechamiento y endurecimiento de las arterias, limitando así el flujo de sangre oxigenada hacia los órganos y tejidos vitales.



De acuerdo con el National Heart, Lung, and Blood Institute (NHLBI) de Estados Unidos, la aterosclerosis es una de las principales causas de muerte en el país, representando una condición extremadamente común.



Aproximadamente la mitad de los estadounidenses entre 45 a 84 años podrían tener aterosclerosis sin siquiera saberlo, dado que esta condición se desarrolla lentamente y, en muchas ocasiones, sin síntomas evidentes al principio.



Esta enfermedad puede afectar a casi todas las arterias del cuerpo, incluyendo las que suministran sangre al corazón, cerebro, brazos, piernas, pelvis y riñones. Dependiendo de cuáles arterias estén afectadas, la aterosclerosis puede recibir diferentes denominaciones. Un ejemplo claro es la enfermedad coronaria (CAD), que ocurre cuando la acumulación de placa se da en las arterias del corazón.

El mundo del cine ha reaccionado con profundo pesar a la noticia de la muerte del actor, destacando las palabras de Sylvester Stallone, quien compartió un emotivo mensaje recordando a Weathers como una parte integral de su vida y éxito.



Stallone expresó su devastación y admiración por Weathers, resaltando no solo su talento y presencia en pantalla sino también su corazón y alma. Este tributo personal culminó con una referencia a su icónica colaboración en "Rocky", deseándole a Apollo que siga boxeando.

Carl Weathers no solo dejó una huella imborrable en el cine a través de sus roles en "Rocky" y "Depredador", sino que también tuvo una carrera destacada en el deporte y la televisión.



Antes de su éxito en la actuación, Weathers jugó en la NFL y, más recientemente, brilló en la serie "The Mandalorian", donde su actuación como Greef Karga le valió una nominación a los premios Emmy en 2021.



En una entrevista con The Daily Beast en 2017, reflexionó sobre el impacto de su trabajo y su gratitud por las oportunidades que le brindó la vida.

