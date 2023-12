Carin León, de ‘Yo me Llamo’, sorprendió a pasajeros de un avión con un concierto

Uno de los realities que más gusta entre los colombianos es ‘Yo me Llamo’, que en este 2023 llegó a su temporada número nueve, que tuvo entre sus participantes a los imitadores de cantantes internacionales como Celia Cruz, Vicente Fernández, Gilberto Santa Rosa, Rosalía, Ryan Castro, entre otros.



La gran final del reality de imitación será este lunes 11 de diciembre y los televidentes podrán elegir a su artista favorito, cuyas opciones serán cuatro, puesto que los finalistas son Luis Miguel, Miguel Bosé, Shakira y Carín León.



Este último imitador, Carín León, sorprendió a los pasajeros de un avión, interpretando una canción y tal vez, ganando votos para la gran final.

Juan Carlos Parra, el imitador del mexicano Carín León en el reality 'Yo me Llamo', se encontraba a bordo de un vuelo y decidió sorprender a sus compañeros de viaje.



Parra es un santandereano, quien ha demostrado su talento para imitar a este cantante de regional mexicano y que es uno de estos cuatro artistas que estará compitiendo la noche del 11 de diciembre para ser acreedor a 500 millones de pesos.



Durante un vuelo, el cantante decidió que era un buen momento para interpretar una de las canciones del mexicano y cantó a capela el tema ‘Si una vez’, con el asombro y complacencia de los pasajeros, quienes no dudaron en grabar este momento.

El momento fue compartido en redes sociales por el mismo Juan Carlos Parra, en su perfil de Instagram: Yo me Llamo Carín León y recibió varios comentarios de sus seguidores, quienes resaltaron este momento.



"¡Tenemos que apoyar, votando Carin León si es el doble perfecto", "Dios Bendiga cada paso que des! Eres impresionante y te mereces lo mejor", "tú tienes que ser el ganador", entre otros, fueron los comentarios que recibió el video por parte de los internautas.



Por su parte, Parra agradeció a sus seguidores y compartió en sus historias las presentaciones que ha tenido imitando a este artista en diferentes escenarios en lacapital colombiana.

LUZ ANGELA DOMÍNGUEZ CORAL

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

