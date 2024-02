Cardiología: ejercicios que pueden hacer las personas que tienen enfermedades cardiacas

El sedentarismo, la mala alimentación, el abuso del consumo de alcohol o el tabaco son algunas de las causas por las que usted puede llegar a tener algún problema de salud en su corazón, por esto es importante que cuide de usted mismo para evitar desarrollar alguna enfermedad, según la Clínica Ergodinámica de España.



Si usted tiene alguna cardiopatía debe conocer que existen diversos ejercicios que pueden ayudarle a fortalecer su músculo cardíaco, controlar la presión arterial y los niveles de colesterol, de acuerdo con 'MedlinePlus'.

Para que usted tenga un plan de entrenamiento que optimice el estado de su corazón es importante centrarse en tres técnicas como el cardio, que influye directamente en el órgano, y la flexibilidad, que lo beneficia de manera indirecta y presenta un menor riesgo de sufrir una lesión, según el Instituto Moderno del Corazón y Vascular de Estados Unidos.



Ejercicios para fortalecer su corazón

Las actividades aeróbicas ejercitan el corazón y los pulmones, ayudando a mejorar la circulación, como caminar, trotar, montar en bicicleta o nadar, se recomienda que este tipo de ejercicios los practique de 3 a 4 veces por semana, no sin antes hacer un breve estiramiento, según 'MedlinePlus'.



En caso de que llegue a sentirse muy cansado o presenta algún síntoma, tome reposo para que no se sobre esfuerce. En días muy calurosos, realice su actividad física en la mañana o en la noche y cuando haga frío cubra bien su nariz y boca.



El entrenamiento de resistencia también puede ayudarle a fortalecer su órgano, ya sea con mancuernas, bandas elásticas o peso muerto. Un estudio de la revista 'Journal of The American Medical' reveló que este tipo de entrenamiento reduce la cantidad de tejido adiposo pericárdico y epicárdico.



En cuanto a la flexibilidad, el yoga reduce el riesgo de lesiones, mejora la resiliencia emocional, reduce el estrés y ayuda a mantener la calma en situaciones difíciles, pues aquellos que tienen altos niveles de tensión emocional, ansiedad o nerviosismo tienen un mayor riesgo de padecer una enfermedad cardiovascular, según el Instituto Moderno del Corazón y Vascular de Estados Unidos.



Además, los estiramientos que este ejercicio requiere mejora la función vascular y la elasticidad arterial, aumentando el flujo sanguíneo, mantienen su flexibilidad y en buena forma física.



Cabe destacar que cualquier cambio en su rutina o plan de ejercicios debe consultarlo primero con su médico de confianza para que este le ayude a encontrar la mejor manera de que pueda practicar alguna actividad sin que presente un riesgo para su corazón.

Rutina de ejercicios para un corazón saludable

