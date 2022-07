Es normal ver que las celebridades más conocidas del planeta tengan un grupo de cuidadores y niñeras a sus espaldas para que estén al tanto de la seguridad de sus hijos, mientras que ellos cumplen sus obligaciones como superestrellas. Sin embargo, pueden existir excepciones y la rapera Cardi B es una de ellas.



Resulta que en una entrevista reciente para la revista ‘Vogue Singapore’ la artista reveló las razones por las que jamás ha pensado en dejar a sus hijos al cuidado de una niñera o una persona externa a su núcleo familiar. Una decisión difícil, pero que no ha sido impedimento para que la cantante críe a sus hijos pese a su apretada agenda.

La cantante Cardi B, quien creció en el Bronx, Nueva York, es de origen dominicano y trinitense. Foto: AFP

Ella tiene dos hijos con su actual esposo, el rapero ‘Offset’. La primera es Kulture, de 4 años, y wave, su bebé de un año, que nació a mediados de 2021. A ninguno de los dos lo ha dejado bajo la responsabilidad de una persona ajena al grupo más íntimo de la familia por el temor que le causa dejarlos solos.



“No había muchos artistas que tuvieran bebés al principio de su carrera. Yo no tenía un álbum cuando me enteré que estaba embarazada. Todos estaban muy nerviosos respecto a mi carrera”, comentó.



En 2018, cuando quedó embarazada de su primogénita, tenía una percepción muy diferente a la que tiene ahora, pues pensó que la maternidad era un trabajo fácil: “Será fácil, créeme, tendré una niñera y ella viajará de aquí para allá conmigo. Ni siquiera será un inconveniente”, comentaba en aquel entonces.



Así las cosas, el mundo del espectáculo pensó que la artista andaría de arriba para abajo con un grupo de niñeras que estuvieran al pendiente de sus hijos. No obstante, no fue así y su instinto maternal se elevó al máximo cuando tuvo a su primera bebé en sus brazos.



“Cuando llegó mi bebé fue aterrador pensar en contratar una niñera porque tenía miedo de que cualquier persona estuviera cerca de ella además de mi familia”, aseguró.



Así las cosas sus padres y su esposo han sido un motor en su carrera músical, ya que ha sabido manejar los tempos de crianza, aunque afirme que no usa mucho el recurso de sus progenitores al ser unas personas de una edad avanzada.



“Los padres ya han vivido su vida y cuidado a sus propios hijos. Son mayores y no tienen la misma energía que alguien en sus 20s. Nunca estoy lejos de mis hijos porque esa es mi responsabilidad como madre”, puntualizó.

