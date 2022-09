Tras varias semanas de preocupación por su estado de salud, Cara Delevingne volvió a mostrar su parte más glamorosa. La modelo y actriz fue una de las protagonistas en la Semana de la Moda de París, donde presentó su colección cápsula, Cara Loves Karl.

La top model fue retratada en su ingreso al evento este martes, donde lució deslumbrante con un conjunto en color negro que completó con botas largas a tono. El look combinó altas dosis de elegancia con una actitud de empoderamiento que dista mucho de la alarmante imagen pública que mostró la intérprete semanas atrás.



Después de que a comienzos de este mes aparecieran imágenes de la modelo fuera del aeropuerto de Van Nuys, en Los Ángeles, aumentó la preocupación por su salud mental y física de quien también tuvo un rol como actriz en la pasada temporada de la serie ‘Only murders in the building’ (Solo asesinatos en el edificio).



Miss Cara Delevingne cleaned up pretty well for capitalism pic.twitter.com/dnkGIfLNgv — mizge (@mihailo____) September 28, 2022

En algunas fotografías se ve a Delevingne supuestamente consumiendo sustancias en el interior de un coche después de asistir al festival Burning Man, en el desierto de California, y caminando sin calzado por el aeropuerto después de que la invitaran a embarcarse en el avión privado de Jay Z, según indicaron medios estadounidenses.



En ese momento, se pudo ver a la modelo demacrada y fuera de sí, fumando una pipa en la calle. “Acababa de pasar unos días en el desierto, sin comer, y se veía desaliñada porque aún no había tenido tiempo de lavarse”, reveló una fuente. Otra persona le dijo al ‘Daily Mail’ que Delevingne no tenía control sobre sus acciones mientras esperaba el vuelo, donde se la vio hablando por teléfono desesperada, a veces agachándose y después con tanta energía que no podía mantenerse quieta.



La modelo y actriz, de 30 años, llegó al aeropuerto con su asistente y su perro Alfi. Cara vestía un conjunto casual desaliñado con camisa de Britney Spears y joggers negros con franjas coloridas y sin zapatos. Además, se dejó ver con el cabello sin cepillar, moretones en el cuerpo, signos de psoriasis agravados y marcadas ojeras.



Supuestamente llegó dos horas tarde al vuelo y, debido a su condición errática, no se le permitió volar. Los asistentes bajaron su equipaje del jet privado del rapero y ella más tarde se retiró del aeropuerto en una camioneta negra.



Un amigo de la actriz le dijo a ‘The Sun’ que su familia y sus amigos más cercanos estaban al tanto de la situación. “Todos estamos increíblemente preocupados. Estos hechos se han ido acumulando durante algunas semanas y la familia de Cara está involucrada. Se habla de organizar algún tipo de intervención y asegurarse de que ella reciba la ayuda que pueda necesitar. Estuvo ‘quemando la mecha’ en ambos extremos últimamente, y claramente eso le está pasando factura”, indicó la fuente.

Anteriormente, Cara llamó la atención por su condición médica y mental cuando se presentó en el programa de Jimmy Fallon temblorosa y cuando se le vio balbucear palabras incomprensibles en el programa ‘Live with Kelly and Ryan’.



Además, durante el escandaloso juicio entre Amber Heard y Johnny Depp, Delevingne también fue noticia al trascender un video en el que se la puede ver besándose con la actriz de ‘Aquaman’ en el ascensor del Eastern Columbia en Los Ángeles, lugar donde esta última vivía junto al actor cuando aún eran pareja. Josh Drew, vecino de Depp y exesposo de la mejor amiga de Amber, Rocky Pennington, llegó a declarar que existió una relación “a tres bandas” entre la modelo, la actriz y Elon Musk.

DESLUMBRANTE! Imagens em baixa resolução de Cara Delevingne hoje em Paris, no evento da sua coleção com a Karl Langerfeld, Cara ♥️ Karl, durante a #PFW. pic.twitter.com/dDH4xSMK2n — Media PDBR (@ReservaPDBR) September 27, 2022

Cabe recordar que Delevingne fue, en sus inicios y hasta hace unos años, la top model del momento y una de las más aclamadas en la industria por decenas de marcas de lujo y revistas que querían colaborar con ella debido a su belleza y talento en las pasarelas y frente a las cámaras.



La también actriz tuvo sus momentos de gloria en las pasarelas entre 2012 y 2013, cuando comenzó a dar sus primeros pasos en el modelaje, a los 20 años. A partir de entonces, llegó a sumar 15 portadas Vogue, comerciales lucrativos y desfiles de alto perfil como el de ‘Victoria’s Secret y Chanel’. Luego de su gran debut, Cara reveló que no quería ser modelo y que lo que quería hacer en la vida era actuar o convertirse en baterista de una banda de rock.

La Nación, Argentina (GDA)