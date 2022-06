Hace unos días las redes sociales estallaron luego que se conoció una escena de la serie de Hulu, 'Only Murders in the Building’, donde las dos famosas se besan en la pantalla.



Los fanáticos enloquecieron al ver a dos de las estrellas juveniles más importantes de los últimos años compartir algo tan íntimo. Ahora la modelo británica Cara Delevingne se confesó sobre el beso.

Cara explicó en una entrevista con ‘E!’ que se trató de algo espontáneo y divertido. Las dos mujeres han sido amigas desde hace años y lo han dejado reflejado en sus redes sociales.



La amistad es tan profunda que las actrices tienen incluso un tatuaje para sellar la relación. Sin embargo, Delevingne explicó que debido a sus ocupadas agendas de trabajo no pasan mucho tiempo juntas.



"Fue simplemente histérico. Es sólo una de esas cosas, especialmente cuando conoces a alguien tan bien; cómodo y te diviertes" reveló Cara sobre la escena.



Según ella, compartir ese gesto con alguien como Selena Gómez es un privilegio que cualquier persona aprovecharía.



"¿A alguien en el mundo no le gustaría besar a Selena?" expresó la británica.



Cara, que se deshizo en halagos para su amiga, también habló sobre la admiración mutua que se tienen y lo que disfrutó haber estado juntas en la segunda temporada de esta producción.



"Ella es brillante, es una de mis actrices favoritas con las que he trabajado. Poder pasar tanto tiempo con ella y también poder trabajar fue genial" indicó.



La serie

La escena se dio en un capítulo de la segunda temporada de 'Only Murders in the Building’. El programa de televisión se estrenó el 21 de agosto del año pasado en la plataforma de streaming Hulu.

La historia trata de tres extraños (entre ellos Selana Gómez) que tienen una obsesión con los podcast sobre crímenes reales. Luego de que una persona fallece en su edificio, el trio se propone resolver el misterio y saber si fue un suicidio o se trató de un asesinato.



Cara Delevingne llegó en esta entrega para interpretar a Alice, el interés amoroso de Mabel Mora, el personaje de Selena Gómez.

