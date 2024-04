El cara a cara entre Omar Murillo y 'Culotauro' en 'La casa de los famosos': 'Fanfarrón'

La convivencia en 'La casa de los famosos Colombia' se intensifica. Para los participantes, estar constantemente bajo la mira de las cámaras y micrófonos, puede ser estresante. Es inevitable que haya roces entre los competidores por sus diversas personalidades. Así quedó en evidencia en el más reciente encuentro entre el actor Omar Murillo y el humorista 'Culotauro'. Para los participantes, estar constantemente bajo la mira de las cámaras y micrófonos, puede ser estresante. Es inevitable que haya roces entre los competidores por sus diversas personalidades. Así quedó en evidencia en el más reciente encuentro entre el actor Omar Murillo y el humorista 'Culotauro'.

Cara a cara entre Omar Murillo y 'Culotauro'

La semana pasada protagonizó un momento tenso entre Omar Murillo, Alfredo 'Redes' y 'Culotauro'. El 'influencer' cartagenero acusó a 'Bola 8' de hablar a sus espaldas.

"Papi, tú eres un payaso, cosas de frente, papi, cosas de frente, di las cosas de frente”, expresó Alfredo.

Sin embargo, la pelea se intensificó cuando 'Culotauro' ingresó a la habitación a defender a su compañero. El humorista, quien se convirtió en el séptimo eliminado en la jornada de eliminación del pasado 31 de marzo, expresó que el actor conocido por su papel en 'Las detectivas y el Víctor' "solo alardea de su carrera actoral".

El cara a cara entre ambos famosos generó que Camilo Díaz se molestara, al punto de expresarle a Omar Murillo: "Fanfarrón, todo lo que dijiste hace rato que has hecho porque eres muy grande, qué bendición, todo lo que has hecho. No me quiero convertir en un símbolo de éxito, pues qué tristeza, sí usted dice que es una persona exitosa y de esa forma".

Ante esto, la pareja de Koral Costa respondió: "Papi, 25 años y gracias a Dios. En un país que ha tocado duro y con mi personalidad. No es mentira".

DIOSSSS MIOOO, MIENTRAS TODOS VEMOS LA GALA SE PRENDIERON FUERTEMENTE ALFREDO Y OMAR.

Me parece que la pelea es una estupidez pero Omar no tenía por qué humillar a así a Alfredo, y los 2 me caen bien mal, así que no se.

¿quien tiene razón?#LaCasaDeLosFamososCol pic.twitter.com/z3TZjRhsJz — Felipe Echeverry (@r19_felipe) March 29, 2024

La situación escaló tanto que, 'Culotauro' argumentó que, "como hijo de Dios que es él, no debería estar hablando mal a las espaldas de nadie".

Por otra parte, Omar Murillo expresó a Alfredo que es un “payaso", porque, según sus propias palabras, "no representa a Cartagena".

Además, el actor expresó que frente a las acusaciones de hablar a las espaldas de la gente, hay unas cámaras disponibles las 24 horas del día, que graban todo lo que se dice y se hace en el programa.

