Internautas quedaron sorprendidos luego de que se viralizaron las imágenes de una cámara de seguridad que mostró el momento exacto en que un perrito, al parecer en situación de calle, ‘atropella’ a un mototaxista y lo hace colisionar levemente contra un andén de la ciudad de Oaxaca, México.



En el registro se ve como el animal golpea con un extraño movimiento la parte delantera del automotor, haciendo que el conductor perdiera el control y se precipitara contra el suelo.



El animal salió totalmente ileso, pero se llevó un gran susto, el cual fue tomado por algunos internautas como un gesto tierno al mostrar la inocencia con la que reaccionó el siniestro vial, que dejó como resultado un choque leve y una historia para contar en las redes sociales.



Así mismo, usuarios de internet comentaron la fuerza y resistencia que tiene el perrito para poder voltear el mototaxi de forma sencilla. El operario del vehículo no tuvo heridas de gravedad, por lo que el hecho no tuvo que ser atendido por servicios de emergencia o seguridad.



"Tenía que ser 'Firulais'", "ese perrito está hecho de concreto", "pobre hombre y todo por 'Firulais' ", "¿a quién le dolería más?", "¿y el cinturón?" y "por esa razón tienes que usar el cinturón de seguridad ", fueron algunas reacciones que produjo el video entre la comunidad digital.



