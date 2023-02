Una de las parejas más queridas por sus seguidores es la de Camilo y Evaluna. En abril de 2022, se convirtieron en padres por primera vez de una pequeña llamada Índigo. Desde su nacimiento, los famosos comentaron que querían mantener su privacidad y por esa razón no iban a mostrar su rostro al público.

Esto ha ocasionado que varios de sus fans y los paparazzi estén pendientes de ellos a ver si en algún momento pueden captar el rostro de la bebé, pues muchos quieren saber a quién se parece.



Recientemente, se ha vuelto viral en redes sociales una fotografía en la que aparece Índigo sentada en las piernas de Evaluna. En la imagen se puede apreciar un poco del rostro y la cabeza de la bebé. Sin embargo, eso fue suficiente para desatar la emoción de sus seguidores, e incluso, algunos aseguraron que era igualita a su madre.



Por su parte, otros seguidores comentaron que no podían sacar conclusiones, porque no se le veía el rostro bien. Pero, recientemente en redes han circulado unas imágenes de la familia en el aeropuerto de Argentina.

Según informó el diario ‘La Nación’, la pareja llegó al país con el objetivo de aprovechar lo que queda del verano en la casa que la familia Montaner tiene en Nordelta, Buenos Aires.



Ahora bien, en las fotos se logra ver que Camilo sujetaba a su pequeña contra su pecho mientras caminaban por el aeropuerto. Además, se logra ver con claridad el rostro de Índigo y algunos fans han utilizado algunas herramientas de edición para hacer que la fotografía se vea más clara.



Como era de esperarse, sus seguidores no dudaron en mostrar su emoción por ver el rostro de la pequeña, y algunos la halagaron comentando que estaba hermosa.

Camilo negó que estén criando a Índigo con género no binario

Hace unos meses, se creó el rumor de que Camilo y Evaluna querían educar a su hija como no binaria. En un principio, la pareja se mantuvo en silencio, pero decidieron aclarar esta situación porque varias personas los insultaban en sus redes sociales.



“Hace varios días hemos venido recibiendo una bocanada de preguntas y la intensidad de los medios de comunicación sobre todo de programas de chismes acerca de una supuesta noticia que aseguraba que nosotros habíamos decidido que nuestra hija sería reconocida como no binaria. Respetamos profundamente a las personas que toman esta decisión, pero no es nuestro caso”, escribió Camilo en su Instagram.



Asimismo, agregó: “Nos pareció inquietante la cantidad de mensajes de odio y de juicio que recibimos. Y nos pusimos a pensar cómo podrán sentirse las personas de la colectividad LGTBIQ+ frente a un mundo que les señala, juzgandolos con dedos, apuntando y condenando”. Con este mensaje, la pareja desmintió los rumores y cerraron el tema.

