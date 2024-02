Captan a Nicki Nicole con un reguetonero al que también tacharon de infiel

Tras la polémica separación entre Nicki Nicole y Peso Pluma luego de que el músico mexicano fuera visto en Las Vegas con otra mujer, la cantante argentina fue captada con un reguetonero al que también tacharon de infiel. Se trata de Rauw Alejandro, la expareja de la artista española Rosalía.

Ya pasaron 10 días desde que Peso Pluma asistió a una fiesta privada en Estados Unidos junto a una acompañante y ambos fueron captados en video, que no demoró en viralizarse. Por su parte, Nicki Nicole lamentó en sus redes sociales: “Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes, gracias por el amor que me están haciendo llegar”.

Lo cierto es que Nicki Nicole decidió terminar su relación con Peso Pluma y ahora disfruta de su soltería. En este contexto, la cantante de 23 años fue grabada junto a Rauw Alejandro en una discoteca de Miami, Florida, luego de haber coincidido en el Festival Vibra Urbana. Las imágenes empezaron a circular en las redes sociales y los rumores de romance no tardaron en aparecer.

Facebook Twitter Linkedin

Nicki Nicole y Rauw Alejandro en una discoteca de Miami. Foto: Captura Telemundo

En tanto, el rapero puertorriqueño de 31 años también está soltero, ya que en julio de 2023 se separó de Rosalía luego de tres años de relación. Aunque en un principio se señaló a Rauw Alejandro de haber sido infiel, él aseguró en su cuenta de Instagram que la ruptura “no fue por culpa de terceras personas”. Además, Rosalía tampoco habló de infidelidad: “Yo quiero, respeto y admiro muchísimo a Raul. Ni caso a las películas, nosotros sabemos lo que hemos vivido”.

La colaboración entre Nicki Nicole y Rauw Alejandro



Aunque el video donde se ve a Nicki Nicole y Rauw Alejandro juntos en una discoteca de Miami generó una gran repercusión, esa no fue la primera vez que ambos artistas se relacionan. Sin ir más lejos, lanzaron juntos una canción hace dos años que suma millones de reproducciones en las plataformas de música.

Facebook Twitter Linkedin

Nicki Nicole y Rauw Alejandro en el videoclip de la canción Sabe Foto: Captura YouTube

Se trata de la canción Sabe, que fue publicada el 26 de octubre de 2021 y que tiene más de 27 millones de visualizaciones en YouTube, mientras que en Spotify acumula más de 91 millones de reproducciones.