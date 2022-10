Un nuevo video en TikTok causó la indignación de miles de internautas, después de que apareciera una mujer mintiéndole a su supuesta pareja. En medio de un fiesta, la joven escribió que estaba en su casa.



El hecho ocurrió en una presentación de Luis R. Conriquez, en las Fiestas de Octubre, celebradas en Guadalajara, México. Las festividades se caracterizan por los conciertos y eventos nocturnos durante el mes.



Hace unos días una usuaria de TikTok, llamada Camila Rangel, compartió el insólito caso. Mientras disfrutaban del espectáculo de Luis Conriquez, uno de los artistas más populares del país, una joven sacó su celular para responderle a su pareja.



En las imágenes se puede observar que el hombre le reclamó por no responderle. La mujer le aseguró que se había quedado dormida y que tenía problemas de baja presión.



"Amor me quedé bien dormida, llegué y me sentía mal. Perdón, se me bajó la presión, me vine como a las 5", escribió.



La mujer estaba disfrutando de la fiesta. Foto: TikTok: @camilarangel19

El video

La publicación ya tiene más de 19 millones de reproducciones en la red social. Casi 14 mil usuarios han dejado sus comentarios sobre la particular situación. En la mayoría de ellos, expresaron su indignación por las acciones de la joven.



La grabación, de tan solo 10 segundos, muestra que ya pasada la madrugada, la mujer decidió responder a su novio que llevaba escribiendo desde las 8 de esa misma noche. Incluso, el hombre intentó llamarla varias veces.



Muchos internautas expresaron que debido a situaciones como esa, sentían desconfianza con sus parejas. Para otros, el video fue divertido y les causó gracia la habilidad de la protagonista para mentir.

