Captan a Joaquin Phoenix en concierto de Peso Pluma

El año 2023 se ha consolidado como un período excepcional para la música regional mexicana, en particular para los corridos tumbados. Varios exponentes de este género han encabezado las listas de popularidad y han conseguido atraer a nuevos y destacados seguidores, entre los que se encuentra Joaquin Phoenix, el protagonista de 'The Joker'.



(Le puede interesar: La dura despedida de Sylvester Stallone a su amigo Burt Young, de Rocky, tras su muerte).



El ganador del Oscar en 2019 fue avistado en el reciente concierto ofrecido por Peso Pluma el martes pasado en California, lo que desencadenó una rápida difusión de la noticia en las redes sociales.

La confirmación oficial llegó más tarde de parte del propio artista mexicano, quien compartió a través de su cuenta de Instagram un video que mostraba los momentos más destacados del espectáculo. Entre las tomas, se podía apreciar al actor de Hollywood moviéndose al compás de sus temas.



Hassan, el nombre real del joven intérprete, aprovechó la ocasión para presumir nuevamente el encuentro y reveló que se había tomado un tiempo detrás de bastidores para saludar a Phoenix y sacarse una foto con él.



(Le puede interesar: Carros que cuestan casi lo mismo que los palcos para el concierto de Karol G).

El actor ganador del Óscar Joaquín Phoenix estuvo presente en el concierto de Peso Pluma en San Bernardino, California. 🕷️ pic.twitter.com/9YLBWya658 — Peso Pluma (@PesoPlumaData) October 18, 2023

A pesar de que Peso Pluma continúa su gira por Estados Unidos tras su participación en los premios Latin Billboard Latinoamérica, tiene programado iniciar sus presentaciones en México a partir de noviembre, después de la cancelación de algunos de sus 'shows'.



En cuanto a Joaquin Phoenix, se encuentra próximo a estrenar la película 'Napoleón', en la que interpreta al icónico líder francés. A pesar de su ajetreada agenda, encontró un espacio para disfrutar de la música en vivo. Aunque ha habido críticos del éxito de Peso Pluma, su fama no deja de crecer.



Vale la pena mencionar que otros artistas también han disfrutado de la música de este talentoso mexicano. Alicia Keys fue vista cantando el éxito 'Ella baila sola' durante uno de sus conciertos en Guadalajara, y la mismísima Taylor Swift no pudo resistirse a moverse al ritmo de sus canciones durante la gala de los premios MTV Video Music Awards.



No obstante, en la actualidad, Peso Pluma ha descendido en la lista de los 50 artistas más escuchados en Spotify, ya que Bad Bunny ha recuperado el primer puesto con el lanzamiento de su último álbum, titulado 'Nadie sabe lo que pasará mañana'.

Más noticias

*Este contenido fue reescrito con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en la información publicada por El Universal, y contó con la revisión de la periodista y un editor.