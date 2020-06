Pau Donés y músicos que perdieron su batalla contra el cáncer

EFE

Marie Fredriksson



La cantante del grupo sueco Roxette murió el 9 de diciembre del 2019, a los 61 años de edad, luego de una lucha de 17 años contra un cáncer cerebral.



Fue diagnosticada en el año 2002, cuando se le encontró un tumor que la obligó a alejarse de los escenarios hasta 2009.



Fredriksson, en compañía del cantante Per Gessle, formaron el dúo de pop rock en 1986 y se dieron a conocer en todo el mundo a fines de los 80, cuando lanzaron el álbum 'Look sharp!'. Los éxitos globales de la agrupación incluyen 'The look' y 'It must have been love'.