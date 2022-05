Muchos artistas musicales han predicado la célebre frase de Maquiavelo: “el fin justifica los medios'', cuando se trata de ganar fama y popularidad. Lo cierto es que, gracias a falsas polémicas como estrategia de publicidad, han logrado vender más de lo esperado con sus canciones.

Las peleas entre famosos son unos de los temas que más virales se hacen en redes sociales y más sonados en los medios. Curiosamente, muchas celebridades han ganado más reconocimiento gracias a las controversias.



Aunque en muchos casos las disputas sean reales, existen otros cuantos que han sacado provecho de la situación y han inventado polémicas solamente para patrocinar un disco o una canción.



(Lea también: El sencillo regalo que Jessi Uribe le dio a Paola Jara antes de ir a Dubái).



A pesar de que con este método engañan a sus fanáticos, muchos de ellos caen en la trampa y se involucran en las controversias, comentando y difundiendo en redes sociales.

Mau y Ricky vs. Sebastián Yatra

La falsa pelea entre el dueto y el artista colombiano se hizo viral en cuestión de minutos. Todo comenzó con una historia de Instagram que Yatra publicó durante la grabación del sencillo ‘Ya no tiene novio’, una colaboración entre los vocalistas que se estrenó en el 2018.



En el video, los famosos representaron una discusión que involucró hasta patadas y puños, lo que generó aún más intriga en los usuarios de redes sociales. El clip se empezó a difundir y las personas decidieron tomar partido entre sus artistas favoritos.



En una entrevista con el medio ‘Euroline Latino’, Mau, Ricky y Yatra se reunieron para hablar sobre lo sucedido y desmintieron los rumores que se habían creado.



(No deje de leer: Yeison Jiménez: este es su estado de salud de tras ser hospitalizado).

Según lo reconocieron las celebridades, los internautas no se percataron de que hubo cuentas que aparecían en varias publicaciones comentando a favor de los dos bandos, lo que hacía evidente que su pelea era planeada y falsa.



En realidad, todo se trató de una broma que resultó siendo una excelente estrategia de publicidad, porque ‘Ya no tiene novio’ superó las expectativas y, el mismo día de su lanzamiento, alcanzó 4 millones de reproducciones y 163 mil ‘me gusta’ en YouTube.



Ricky comentó que la polémica había causado tanto furor que se volvió el tema de conversación en muchos medios y que incluso los detenían en los aeropuertos para preguntarles al respecto.



Entre risas, los artistas admitieron que habían engañado a sus fanáticos, quienes se mostraron bastante interesados ante la controversia.

Yuri vs. María León

Querida amiga, es para mí un placer y un honor poder compartir este regalo FACEBOOK

TWITTER

El lanzamiento de la colaboración entre las dos artistas mexicanas ‘Te quedas sin mí’ no fue una coincidencia con la supuesta pelea que surgió entre ellas en redes sociales.



Previo al estreno del sencillo, las cantantes protagonizaron una disputa en Twitter en la que se involucraron acusaciones de plagio. Los usuarios no paraban de comentar defendiendo a sus artistas favoritas, creyendo por completo que la pelea era real.



Días más tarde, Yuri sorprendió a sus seguidores de Instagram cuando subió una foto anunciando la canción nueva que, curiosamente, había grabado con su supuesta enemiga María León.



(Le puede interesar: Carolina Cruz revela qué rasgo la acompleja y lo muestra sin Photoshop).

“Querida amiga, es para mí un placer y un honor poder compartir el regalo de la música contigo. ¡Muchas gracias por invitarme a cantar junto a ti!”, se lee en la descripción de la publicación.



Ante esto, miles de internautas la criticaron por ser una celebridad polémica y mencionaron que las dos son artistas muy prestigiosas y no necesitaban de estos métodos para conseguir reproducciones.



Posteriormente, la cantante brindó una entrevista en el medio ‘De primera mano’, en la que no negó haber creado la pelea sólo como parte de su estrategia de publicidad y reconoció que sus acciones no fueron del agrado de los internautas.



"Tendré amplia trayectoria, pero es lo nuevo y los viejitos tenemos que adaptarnos. Es lo que los nuevos están haciendo, mucha gente lo está haciendo de otra manera, que se hable, que llame la atención. Ahora sí, a la tierra que fueres haz lo que vieres”, resaltó la mexicana.

Así mismo, la vocalista resaltó que considera que estas estrategias no están mal "siempre y cuando no sea algo que hiera y afecte tu carrera, o sea no pasó nada".

Alejandra Guzmán vs. Frida Sofía

La distancia que existe entre la cantante Frida Sofía y su madre, la rockera Alejandra Guzmán, no es un secreto para los seguidores de las artistas y, aunque gran parte de esta polémica es real, también se ha sacado provecho para ganar fama.



Justo antes de estrenar el sencillo ‘Ándale’, Frida Sofía reiteró los problemas que tenía con su progenitora, lo cual le funcionó muy bien ya que obtuvo más éxito del que esperaba.



En esta controversia, la vocalista acusó a Guzmán de haber mantenido una relación sentimental con su expareja Christian Estrada, por lo que se había sentido traicionada. Ante esto, la rockera desmintió públicamente las afirmaciones de su hija y dijo: “Yo me siento tranquila porque jamás haría eso en mi vida, no necesito hacerlo”.



(Le recomendamos: Miguel Jaramillo, esposo de Azcárate, habla de su separación temporal).

No obstante, las celebridades siempre han llevado una relación bastante complicada. Una de las pruebas es que, recientemente, el medio mexicano ‘Milenio’ sacó a la luz un audio en el que Guzmán afirmaba que le quitaría toda la herencia a su hija.



Por su parte, Frida Sofía se pronunció al respecto en redes, pero mostró darle muy poca importancia. También anunció que se había quitado el apellido de su madre, por lo que solo respondería al de su padre, Moctezuma.

Pipe Bueno vs. Alzate

El problema es que usted está diciendo que yo soy un ladrón y ¿a quién le gusta eso? FACEBOOK

TWITTER

Una de las controversias más recientes fue la de los dos cantantes colombianos de música popular, en la cual se involucraron presuntos robos y deudas.



Hace unos días, Pipe Bueno había mencionado en sus redes sociales que estaba teniendo un conflicto con un colega, ya que le debía dinero y no quería pagárselo.



Aunque no se dio explícitamente el nombre del artista, los usuarios sabían que se trataba de Alzate, quien continuaba pronunciándose públicamente, alimentando la discusión con su colega.



(Lea además: Señorita María, ¿volvió con el novio a quien acusó de robarla?).



Finalmente, los cantantes decidieron hacer una transmisión en vivo mediante la cual aclararon los rumores que se habían inventado alrededor de la polémica.



Al principio, las celebridades parecían querer seguir discutiendo. “Dígame cómo solucionamos el problema, hermano, que usted y yo tenemos”, señaló el intérprete de ‘Te hubieras ido antes’.

“El problema es que usted está diciendo que yo soy un ladrón y ¿a quién le gusta eso?”, respondió Alzate en tono desafiante.



A medida que fue avanzando la transmisión, los vocalistas les dejaron saber a sus seguidores que todo este tiempo habían estado fingiendo la pelea y que todo fue una broma para darle potencial al nuevo sencillo que lanzarán juntos.



Según lo reconoció el intérprete de ‘Ya me cansé’, la nueva canción se llamará ‘El problema’ y que todos sus fanáticos “ habían caído en el problema”. Por eso mismo, la letra gira en torno a la controversia.



A los internautas no les hizo gracia la broma que les habían jugado los cantantes, pues consideraron que fue ridículo y que no necesitaban de esa estrategia para ganar reproducciones. Sin embargo, los artistas se mostraron contentos de haber trabajado juntos y se rieron de lo que causó la pelea que inventaron.

Más noticias

Farruko y otros músicos 'tocados por Dios', arrepentidos de su vida pasada.

Famosos poliamorosos: las celebridades que mantienen un matrimonio abierto.

'Peppa Pig', 'Tom & Jerry' y otras series infantiles vetadas por polémicas.

Pipe Bueno y Alzate hablan sobre pelea: 'Cayeron todos en el problema'.

Mari Manotas revela los detalles de por qué se separó de Alejandro Riaño.

Tendencias EL TIEMPO