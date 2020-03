Así lucían estas 10 famosas cantantes cuando eran niñas

Instagram: @billieeilish

Billie Eilish: Esta famosa artista estadounidense, a la fecha, tiene 18 años y ha logrado entrar a la industria musical con fuerza.



Desde el 2015, Eilish inició su carrera musical grabando música junto al cantautor y productor Finneas Baird O'Connell, quien es su hermano.



Con varios sencillos, en 2019 esta californiana lanzó su primer álbum titulado ‘When we all fall asleep, where do we go?’, el cual fue premiado como Mejor álbum del año en los Premios Grammy, en el 2020. Además, esta cantante logró otros 4 Grammy, de 6 nominaciones en total.