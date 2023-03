Durante muchos años hablar sobre la orientación sexual ha sido un tabú para algunas personas, pero varios cantantes de Colombia y el mundo han decidido salir del closet. Aquí le contamos algunos.

Esteman



El cantante y compositor colombiano, conocido por su canción 'Mr. Trance', recientemente hizo público su matrimonio con el mánager Jorge Caballero, con quien contrajo nupcias este año.

En una tierna publicación compartió el momento en el que le pidió la mano a su novio al escribirle la canción 'Un día en París', el pasado 26 de julio de 2022.

Ahora, con las fotos oficiales de su boda, el cantante de 38 años se ve muy feliz en su matrimonio.

Guillermo Vives



Este actor, chef y cantante colombiano es el hermano del reconocido cantante Carlos Vives. Desde el 16 de marzo de 2018, el artista contrajo matrimonio con José Leonardo Amaya, con quien tiene dos hijos, concebidos por medio de inseminación artificial.

A veces comparte algunos videos en su cuenta de Instagram en los que se le ve cantar.

Miguel Bosé



Muchos no saben, pero el famoso cantante cuenta con triple nacionalidad: la panameña, colombiana e italiana.

Miguel Bosé es un ciudadano colombiano desde el año 2010, al recibir su carta de nacionalidad de manos del expresidente Álvaro Uribe, durante una ceremonia en la Casa de Nariño, según lo informado por el medio internacional 'BBC'.

Este cantautor de 66 años, desde la década de los 90 cruzó caminos con Nacho Palau, un hombre que estudió química, pero se dedicó al arte. Tuvo una relación por muchos años con Palau y ahora comparten la custodia de sus cuatro hijos.

Javier Ramírez



El joven es un cantante, actor y youtuber colombiano, recordado por ser presentador del programa infantil 'Bichos' de 'RCN'.

Desde 2017, este cantante se declaró abiertamente gay en un video que publicó en su canal de YouTube.

Además, mantuvo una relación con el youtuber colombiano Juan Pablo Jaramillo. Los jóvenes compartían su relación en redes sociales y subían videos juntos en los que mostraban situaciones cotidianas de la vida en pareja.

Otros artistas que se declararon abiertamente gays



Sam Smith



El cantante británico, conocido por su canción 'I'm not the only one', sufrió de acoso por su homosexualidad desde que era un adolescente.

Sin embargo, desde que consolidó su carrera musical, siempre se ha mostrado abierto sobre su sexualidad y no teme decirlo.

Ricky Martin



El cantante hizo pública su orientación sexual en el año 2010, cuando contó públicamente que era gay.

Sin embargo, durante mucho tiempo sintió miedo al hablar de su homosexualidad, ya que era conocido por ser uno de los hombres más guapos y por tener una gran cantidad de mujeres.

Lili Nas X



De acuerdo con la revista 'Cosmopolitan', el rapero y cantante es uno de los famosos más influyentes en la comunidad LGBTQ+. Esto se debe a la lucha que vivió desde que era muy joven, al tratar de descubrir por mucho tiempo quién era.

Además, Lili Nas X habló de los duros años de su vida al sufrir de acoso escolar y malos tratos por parte de sus compañeros, quienes lo juzgaban por su manera de actuar.

