Katy Perry y otros cantantes de talla internacional acusados de plagio

Mario Anzuoni / REUTERS

En 2011,el grupo de música country ‘Bellamy Brothers’ aseguró que Britney Spears les había copiado parte de la letra y el título de un tema que el grupo publicó en 1975 denominado ‘If I Said You Have a Beautiful Body Would You Hold It Against Me’, en un sencillo que la 'Princesa del Pop' acababa de lanzar con el nombre de ‘Hold it Against Me’.