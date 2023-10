Cantante tiene casi 50 millones en piedras preciosas en sus dientes y los tiene chuecos

La opulencia, los carros lujosos, las joyas y las cadenas de oro forman parte intrínseca de la cultura creada por los artistas de música urbana. Y uno de los elementos característicos de esta tradición son los ‘grillz’, o las dentaduras postizas incrustadas con oro y piedras preciosas.



(Lea también: El hijo de Drake, Adonis Graham, lanza su primera canción a los 6 años y se hace viral).



Los ‘grillz’ fueron introducidos por los raperos estadounidenses de los años 80 y 90, como Tupac Shakur, Outkast y Goodie Mob, y han sido usados por artistas contemporáneos urbanos y de otros géneros, como Madonna, Lil Wayne, Miley Cirus y el colombiano J Balvin.

Esa tradición ha emigrado hasta latinoamérica, y hay un rapero argentino que ya se ha hecho conocido por su dentadura postiza.



(Relacionado: Cuál es el origen del amado y odiado ritmo del reguetón).



Se trata de Elián Valenzuela, mejor conocido como ‘L-Gante’, cuya sesión con Bizarrap tiene más de 252 millones de reproducciones en Spotify y 331 millones de visualizaciones en YouTube.



Se caracteriza por mezclar en sus canciones los elementos del hip hop y la música urbana con los de la cumbia argentina, como lo hizo en su canción más escuchada como artista principal: ‘Bar’, con TINI.

Los grillz de L-Gante

Según el medio argentino ‘El Clarín’, cada pieza de la dentadura postiza del rapero tiene oro de 18 kilates e incrustaciones de diamantes naturales de 0.8 y 0.9 milímetros, por lo que cuestan, de forma individual, entre 500 y 720 dólares. Esto significa que el set completo de grillz de L-Gante costaría entre 8.000 y 11.500 dólares, es decir, entre $34.000.000 y $49.000.000 COP.



Fueron diseñados a la medida del rapero, con un molde de sus dientes, por la empresa argentina ‘Grillz Baires’, encargada, también, de diseñar la dentadura que aparece en la portada del álbum ‘Oscuro Éxtasis’, de WOS.



(Puede interesarle: Las declaraciones de L-Gante tras ser detenido por presunta implicación en secuestro).



Muchos de sus seguidores lo han criticado en redes por gastar tanta plata en una dentadura postiza y no invertirle ni un solo peso a un tratamiento de ortodoncia para su dentadura verdadera, que está bastante chueca.



“No, no llegué a hacerme la estética en los dientes, pero algo es algo, ¿no? Oro amarillo de 18 quilates y diamantes naturales”, dijo Valenzuela en una historia de su perfil de Instagram, insinuando que alinear sus dientes verdaderos no es parte de sus planes.



Cabe recordar que el rapero se encuentra actualmente en prisión, por cargos de privación de libertad, posesión ilegítima de armas de fuego e imputación de drogas.



ALEJANDRO VICTORIA TOBÓN

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

