Cantante se disculpa por orinar en la cara a fanático durante un concierto

Se celebraba el Festival ‘Welcome to Rockville’ el pasado el pasado 13 de noviembre en la ciudad de Orlando, Estados Unidos, miles de personas se aglomeraban en la pista de automovilismo ‘Daytona International Speedway’ para escuchar a las bandas de rock emergente más importantes de ese país.

El evento transcurría con total normalidad, hasta que llegó el turno de la banda ‘Brass Against’ de subir al escenario.



Ellos empezaron a tocar y los animos comenzaron a alborotarse a tal punto que, la vocalista, Sophia Urista, invitó a un fanático para que la acompañase mientras realizaba su presentación.

‘Brass Against’ es una banda de metal estadounidense que busca la creación de composiciones musicales en pro del cambio social. Foto: Instagram: @brassagainst

Sin embargo, todo se salió de control cuando Urista, en un momento de histeria, decidió orinar a aquel espectador en el rostro y en frente de los miles de asistentes que no podían creer lo que estaba ocurriendo.



De igual forma, la audiencia celebró el acto y la persona involucrada en el bochornoso suceso no pareció importarle, pues mientras estaba siendo orinado por la intérprete, movía sus brazos al son de la música, que no paró en ningún momento durante el suceso.



A raíz de lo hecho por Urista, la banda fue suspendida de algunos eventos que se iban a llevar a cabo por el país. Todos los integrantes de la agrupación se manifestaron por redes sociales pidiendo disculpas a los patrocinadores y a su seguidores, argumentando que es un acto que no volverá a ocurrir.



“Eso no es algo que el resto de nosotros esperábamos, y no es algo que volverás a ver en nuestros shows”, mencionó la banda a través de sus historias de Instagram.

Entretanto, Sophia Urista se refirió a su actuación y, de manera individual, pidió disculpas por haber realizado el inesperado acto en el festival ‘Rockville’.



“Siempre he superado los límites en la música y el escenario. Esa noche, llevé los límites demasiado lejos”, afirmó la intérprete en redes sociales.



“Amo a mi familia, a la banda y a los fans más que a nada y sé que algunos se sintieron heridos u ofendidos por lo que hice. Les pido disculpas y quiero que sepan que no fue mi intención lastimarlos (...) No soy una artista del shock y siempre quiero poner la música en primer lugar. Estoy agradecida por todo el continuo amor y apoyo”, puntualizó.



Como medida preventiva los organizadores del evento en la pista de Daytona han decidido no volver a convocar a la banda para futuras ocasiones.

