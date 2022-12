En las grandes ciudades es común ver cómo los artistas callejeros, sea cual sea su talento, se instalan en las plazas y puntos turísticos más concurridos para buscar algo de dinero que les permita vivir o pagar algunos gastos.



Por lo general, son bastante agradecidos con quien decide ayudarlos con alguna recompensa monetaria. No obstante, en las últimas horas se ha hecho viral un video que muestra a un cantante ofendiendo accidentalmente a un menor de edad que se acercó a dejarle algunas monedas.

El músico se encontraba interpretando la icónica canción ‘Lamento boliviano’ de los Enanitos Verdes, cuando el infante decidió colaborarle por su trabajo. Sin embargo, cuando este depositó el dinero en el tarro del guitarrista, el intérprete estaba cantando un verso que posee una palabra ofensiva, por lo que cometió un error que desató la risa del público.



"Qué oso eso solo me pasa a mí", dijo el artista en su cuenta de TikTok.



En el video, que ya cuenta con más de 1,8 millones de reproducciones, se escucha al artista cantar la estrofa “Y mi corazón…”, pero tuvo que parar para agradecer al niño con su colaboración; no obstante, al seguir con el verso accidentalmente lo ofendió diciéndole “gracias idiota”, conjugando su gratitud con el resto de la letra del tema.



Segundos más tarde, el músico se dio cuenta de su error y tuvo que tapar su risa nerviosa, la cual se contagió al resto de ciudadanos presentes en el lugar. Algunos internautas no dudaron en comentar el suceso y dejaron sus jocosos puntos de vista en internet.



“El niño: pero cuál fue el mal que yo hice”, “Y todavía al inicio lo señala y le dice borracho y loco”, “no me podia dejar de reir cuando lo vi, por qué no se hace viral?”, “El niño: lo dejare pero no son formas he” y “ así fue como el niño nunca más volvió a dar ayuda”, fueron los graciosos apuntes de usuarios de internet.



