Poncho Zuleta y otros escándalos de vallenateros ebrios en video

En el 'ojo del huracán' se encuentra el cantante vallenato Poncho Zuleta por un video en el que estaría en aparente estado de embriaguez presumiendo a algunas mujeres que lo acompañaban.

Esta no es la primera vez que un vallenatero aparece en cámaras con varios tragos encima.

Poncho Zuleta

Aunque se desconoce la fecha y el lugar del video, recientemente difundido en redes sociales, Zuleta aparece saludando a unos militares en la vía.



Acto seguido, el cantante intenta abrir la puerta de atrás de su auto para mostrar a las mujeres que lo acompañaban en su camioneta.



“La tiene clara Poncho, no se da mala vida”, dicen los militares mientras el cantante vallenato se sube nuevamente en el asiento del copiloto de su camioneta.

😲 ¡Volvió el hombre de las frunas! 👏😅 Jajaja Poncho Zuleta 😂#PonchoZuleta pic.twitter.com/3zm4mO1O5f — Makondo Radio (@MakondoRadio) October 28, 2021

Aunque el artista no se ha referido directamente al tema, una de sus publicaciones más recientes en redes sociales parece enviar un mensaje al respecto.“La vida es para disfrutarla, sabroso sí que me la paso”, escribió en su cuenta de Twitter.



Esta no es la primera vez que Poncho Zuleta protagoniza un escándalo de este tipo. El año pasado, en junio de 2020, el cantante apareció en redes sociales en aparente estado de embriaguez.



Esa vez, acompañado de dos mujeres. En medio del video se ve a Zuleta intentando sentarse en las piernas de una de ellas mientras sostiene una copa de licor en la mano.



La mujer parece incómoda y le pide que se levante de sus piernas.

Silvestre Dangond

El artista vallenato hizo un 'en vivo' en sus redes donde aparecía borracho cantando mientras sostenía una botella de licor en su mano. Dangond se encontraba en su carro acompañado del vallenatero Álvaro López.



El video se registró en septiembre de 2017, cuando Silvestre había salido de la celebración de cumpleaños de su amigo Diomar García.



"Mañana van a amanecer diciendo que… Silvestre el mal ejemplo, que no sé qué mondá. Yo soy feliz, ¡ay que tal! ¿Qué si me muero ahora?, pues si me muero ahora ¡Bacano!, fui feliz", aseguró el cantante en el 'live'.

Ana del Castillo

Del Castillo, una de las figuras femeninas del vallenato más reconocidas en Colombia, ha sido protagonista de diferentes escándalos por alicoramiento.



En marzo de 2020, la cantante hizo un 'en vivo' a través de su cuenta de Instagram. Allí aparece acompañada de música y una botella de whisky. Mientras interactuaba con sus seguidores, se ve a la cantante bastante 'pasada de tragos'.



Después, en julio de ese mismo año, Ana del Castillo mostró una mesa con cinco botellas de whisky desocupadas y luego con otras tres botellas completas.



“¡Qué bendición de Dios, gracias padre!”, dijo la cantante. En esa ocasión, Ana del Castillo confirmó que llevaba 106 días consumiendo licor.

Diomedes Díaz

'El cacique de la junta' es, sin duda, el exponente vallenato que más vivió escándalos por alicoramiento antes de su fallecimiento. El reconocido cantante, en repetidas ocasiones, llegó a conciertos en grave estado de alicoramiento.



Iván Zuleta, uno de sus acordeoneros, recuerda que Diomedes estaba en Cartagena frente a 25 mil personas. En esa ocasión, ya pasado de tragos, los mandó a callar por estar entonando sus canciones y no dejarlo hacer su show.



En otra oportunidad se ve al cantante llegar a un concierto con una botella en la mano y cargado por sus escoltas mientras intenta ingresar a la tarima.

Incluso, se habla de que el vallenatero llegaba a entrevistas oliendo a alcohol.

Iván Zuleta

Iván Zuleta, músico Foto: Instagram @ivan_zuletab

El hijo de Poncho Zuleta tampoco se escapa de la polémica. Para iniciar el 2021, el cantante vallenato subió un video a sus redes sociales donde aparecía en estado de embriaguez.



En el clip aparecía gritando el nombre "Catalina".



El video fue borrado a los pocos minutos. Sin embargo, horas más tarde, el acordeonero subió otro clip bailando música del Joe Arroyo y gritando el mismo nombre.



Allí se le escuchó decir: “¡La plata es pa’ usarla, (...) Los fenómenos nos morimos jóvenes”.



Finalmente, los clips fueron borrados de Instagram.

