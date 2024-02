Cantante pide que escuchen su música porque no quiere trabajar 8 h al día: 'Me moriría'

Las redes sociales han ayudado a viralizar a miles de personas que cuentan diversas historias sobre sus profesiones, ya sea porque su trabajo le resulta interesante al público, están de acuerdo con sus puntos de vista o porque le brindan buenos consejos a las nuevas generaciones.



(Lea también: ¿Se lo imagina? La segunda sorpresa que esconden los huevos Kinder: ni ellos lo sabían).



Pero también hay quienes critican la falta de oportunidades laborales o los horarios que se suelen manejar en las empresas, por lo que le piden ayuda a los internautas para que sus emprendimientos tengan una gran acogida del público.

Esto también lo aprovechan algunos artistas para que sus canciones tengan diversas reproducciones, como el caso de la joven promesa del metal Zoe Wynns, quien explica que su pasión es la música y quiere triunfar en la industria, por lo que le pide a quienes vean su video que escuchen sus canciones porque no se imagina en otra profesión.



(Siga leyendo: Un chofer de colectivo llegó al final del recorrido y lo que vio lo dejó sin palabras).

Cantante explica que no podría trabajar en algo que no le gusta: 'Empiezo a llorar'

La joven artista que suele publicar diversas interpretaciones en el género del metal, expresó por medio de un video de TikTok que no podía verse en un trabajo con un horario de oficina en el que se deben cumplir 8 horas de trabajo porque no tendría un espacio para su creatividad.



"No puedo estar de 9 a.m a 5 p.m., sé que esto va a sonar mal, como un creativo artístico que sabes que no quiere trabajar duro, pero no creo que pueda hacer físicamente. Empiezo a llorar si tengo más de tres tareas no creativas durante el día", dijo Zoe Wynns.



(De interés: Virales apuntes de abuelita que asistió a curso de identidad de género: 'Vida libre').

Para la cantante es difícil imaginarse un mundo en el que deba pasar ocho horas de su día en un trabajo que no disfruta y peor aún si se trata de ejercer esa profesión por el resto de su vida, por lo que considera que "no hay otra opción" y por tal motivo debía funcionar su carrera de artista.



"Va a sonar arrogante, pero escuché esta cita en un programa: 'la gente como nosotros no puede vivir una vida normal, si lo intentamos nos mata' y honestamente me estoy lanzando a esa categoría porque creo que simplemente moriré", contó Zoe Wynns.



Por tal motivo, invitó a aquellas personas que veían el metraje a escuchar sus producciones musicales: "Si quieres escuchar mi música y ayudarme a no morir, por favor, transmítelo, los amo, chicos", finalizó la joven.



Pese a que su intención era que los internautas escucharan sus canciones, estos le llenaron de críticas la publicación por sus declaraciones: "Yo tampoco pensé que podría hacerlo, hasta que me di cuenta de que necesitaba comida", "Soy una creadora artística y trabajo 15 horas al día para que mi sueño funcione" y "Necesitas estudiar a los artistas que amas".

Cómo ganar dinero en TikTok

Más noticias en EL TIEMPO

La moneda de 50 pesos que puede costar hasta $60.000: ¿por qué?



La ingeniosa respuesta del director de la Dian a mujer con cirugías plásticas

Supermercado ofrece precios baratos: gallinas completas desde 34.000 y mucho más

LEIDY ESTEFANIA RICO ARBOLEDA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO