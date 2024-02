Cantante Nico Hernández le alegró el día a una vendedora de ‘chuzos’ en Bogotá

'Una Noche' fue la canción con la que Nico Hernández sorprendió a una vendedora de pinchos y mazorcas en una calle de Bogotá, a plena luz del día, mientras miles de transeúntes aprovechaban de una tarde de domingo.



Con guitarras y acordeón los músicos acompañaron al cantante para interpretar una de sus canciones más conocidas lanzada en 2023 junto a Pipe Bueno, y así deleitar a la trabajadora ambulante y a sus clientes con un rato ameno.

El instante se viralizó en las redes sociales, luego de que el artista publicara el corto clip a través de su cuenta oficial de TikTok, donde demostró su gusto por salir a las calles y regalar un instante de su música a los habitantes de la capital colombiana.



Allí, también aprovechó para agradecerle a la mujer afortunada de recibir el mini concierto, por vivir el momento con risa y emoción al escuchar la sonata que lo ha puesto en el ojo público y representa hasta ahora en gran impulso en su carrera musical.



"Seranata sorpresa. Me encanta salir por las calles con mi banda a compartir arte y buena vibra con todas las personas que nos encontramos. Este momento fue muy especial. Gracias, hermosa señora por su sonrisa y su alegría. Lo más importante es el amor", escribió Hernández en la descripción del video.

El artista es reconocido por dar sus primeros pasos en la música, luego de participar en 'La Voz Kids', en el año 2016 y tener un gran reconocimiento en el mismo, pese no lograr el título ganador. Sin embargo, el boyacense ha seguido trabajando en su sueño.



Tanto así, que ha llegado a compartir tarima con Pipe Bueno y Jessi Uribe, dos grandes de la música popular, que han distinguido el gran talento del artista, grabando algunas canciones como 'Una noche' y el 'Malo' que ya completa más de siete millones de vistas en YouTube.

Como era de esperarse, la corta serenata suscitó los comentarios de varios internautas y fanáticos del joven compositor, que no dudaron en festejar el inesperado momento y halagar la fortuna de la vendedora ambulante al ser merecedora de aquel detalle.



"Qué lindo que con solo su música saque una sonrisa. Ay, no, amo a Nico";"Yo quiero una serenata así, de ese niño tan precioso";"Qué suerte la de la señora";"Que gesto tan hermoso, esa sencillez es la que te hace grande, Nico. Que orgullo siento por ti";"Qué lindo acto con la señora, en ese momento ella se se debió de sentir muy afortunada y bendecida";"Dios mío, cuando me lo encontraré yo"; "Que belleza la emoción de la gente y de la vendedora", fueron algunos de los comentarios más destacados en la red asiatica.

Seranata sorpresa ❤️‍🔥 Me encanta salir por las calles con mi banda a compartir arte y buena vibra con todas las personas que nos encontramos 🫶🏼 Este momento fue muy especial, gracias hermosa señora por tu sonrisa y tu alegría. 🦁 Lo más importante es el amor 🤍

