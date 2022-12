El cantante de música urbana ‘Nacho’ sorprendió a su novia, la modelo y presentadora Melany Mille, al pedirle que sea su esposa durante el festejó de su cumpleaños número 33. Luego de más de dos años de relación, Miguel Ignacio Mendoza, nombre de pila del cantante, decidió dar el siguiente paso. En sus redes sociales publicó un video en el que se ve cómo preparó toda esta sorpresa para Melany.

En el clip se le puede ver comprando el anillo, teniendo una cena romántica y hasta de viaje en un yate privado, en donde decidió hacer la gran pregunta.



“Todo bueno que nos está pasando responde a la justicia divina de la que mucho se habla. Hoy tengo a Dios en mi mente, en mi corazón gracias a que tú me mostraste que el amor verdadero comienza en él, continúa en uno mismo, y luego se traslada al prójimo. Hoy reconozco a Dios como mi padre, me amó yo principalmente y he empezado a amar con certeza después de todo ese proceso”, narró Nacho en una voz en off en el video.



Además, continuó diciendo: “Agradezco todos los momentos a tu lado, porque todas nuestras vivencias me han ayudado a construir a un nuevo yo”, añadió y también dejó en claro que “el amor verdadero nunca se pierde”.



Asimismo, reveló que la presentadora no estaba muy convencida de compartir este momento en redes sociales y que era mejor dejarlo en privado. “Cuando me viste editando estas imágenes me preguntaste qué quería hacer con ellas, que no era necesario publicarlas, que quizás esta alegría era solo nuestra”, comentó.

Por otro lado, en la descripción del video agradeció a todas las personas que hicieron que esta sorpresa fuera posible. “Contar con colaboradores, para lograr grandes resultados en nuestros proyectos, también lo adopté de ti y la verdad es que no sólo gozamos del privilegio de disfrutar, sino también de reconocer y apoyar desde nuestro alcance y plataformas a quienes emprenden y trabajan duro por sus sueños”, escribió.



Igualmente, dio un agradecimiento especial a su familia. “Gracias a mi familia por su soporte; a mis hermanos, sobrinos, a mi mamá y también a nuestra pequeña hija por ser inspiración”, concluyó.



No es su primer matrimonio

Nacho duró cinco años de matrimonio y nueve años de relación del 2010 al 2019, con Iger Devera. Del fruto de su amor nacieron sus tres hijos: Miguel, Santiago y Matías. Él ya tenía otro hijo, Diego, con su pareja anterior.



Después de confirmarse la ruptura entre ambos, se creó el rumor que esta pudo ser ocasionada por la modelo Melany Mille, con quien ahora tiene una hija, Mya Michelle, quien nació el 8 de julio de 2020 en Venezuela.

TENDENCIAS EL TIEMPO