Jake Flint, cantante de música country, murió a los 37 años el pasado domingo, 27 de noviembre, mientras dormía en Oklahoma. Un día antes de su inesperado deceso Flint se había casado con Brenda Flint, quien ha expresado su dolor en redes sociales.

“Deberíamos estar viendo las fotos de la boda, pero, en cambio, tengo que elegir ropa para enterrar a mi esposo. Las personas no estamos preparadas para sentir tanto dolor. Mi corazón se ha ido y realmente necesito que regrese. No puedo más. Lo necesito aquí”, escribió en su perfil de Facebook.



El domingo 27, después de su boda, Brenda Flint había publicado un corto clip en el que ella y su pareja se ven felices vestidos de novios acompañado con el mensaje: “No lo entiendo”.

Brenda Cline, la representante del cantante, fue quien dio a conocer el deceso del músico en Facebook: “Con el corazón roto y un profundo dolor, debo anunciar que Jake Flint ha fallecido trágicamente. He intentado varias veces hoy hacer una publicación, pero no puedes escribir sobre algo que no puedes procesar”, escribió.



Cline no compartió el motivó del fallecimiento, pero la relacionista pública de Clyf Doyal le comentó a ‘CNN’ que la estrella en ascenso en ‘Red Dirt’, subgénero de la música country, falleció en su noche de bodas mientras dormía en su cama.



(Le puede interesar: Michael Jackson rompió el récord de ganar ocho premios Grammy en una sola noche).“Puedo confirmar que Jake murió mientras dormía en algún momento de la noche después de su boda. No se ha determinado la causa de la muerte”, comentó.

Además, aseguró que Flint no era solo su cliente sino un gran amigo y ser humano. “Fue un incansable partidario de otros talentos en toda la región, siempre dispuesto a echar una mano para ayudar a cualquiera que lo necesitara. Con su sonrisa contagiosa y su cautivador sentido del humor, fue amado por muchos y creo que, junto con su música, será su legado duradero”.



El cantautor conocido por sus canciones como ‘Hurry Up and Wait’ tenía un futuro prometedor en la música y de hecho tenía grandes proyectos después de su boda.



"Lo amaba como a un hijo. El artista más divertido, trabajador y dedicado con el que he trabajado en mi carrera. Estábamos a punto de embarcarnos en un negocio junto después de que él y Brenda se casaran, lo cual fue ayer. Sí, ayer", afirmó Cline.

