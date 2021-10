Famosa cantante cuenta cómo escapó de las manos del asesino Ted Bundy

Debbie Harry, la actriz y vocalista de la banda Blondie, un grupo estadounidense conformado en la década de los 70, se ha sincerado en varias ocasiones y narró el perturbador encuentro que tuvo con el asesino serial Ted Bundy.



Según el cubrimiento mediático, Bundy confesó haber asesinado treinta mujeres entre 1974 y 1978. También se le acusó de secuestro, desmembración y necrofilia.



El sujeto fue condenado a la silla eléctrica y murió allí en 1989.

Cuando la noticia de la ejecución del peligroso asesino invadió los diarios, la cantante la leyó en un periódico mientras hacía un viaje en avión.



Según contó, relacionó de inmediato el ‘modus operandi’ del asesino serial con una experiencia que tuvo en Manhattan, en 1972.

La cantante Debbie Harry en gira con ‘Pollinator’. Foto: AFP

En su libro biográfico ‘Face It’, publicado en 2019, Harry también escribió sobre aquel incidente y otras experiencias ‘fuertes’ por las que atravesó en su vida.



Harry calificó la experiencia como un intento de secuestro por parte del asesino serial Ted Bundy.



La mujer contó que iba camino a un bar e intentaba parar un taxi en la Avenida C de East Village, en Manhattan, cuando de repente un auto color blanco se le acercó y su conductor le ofreció llevarla.



Aunque en un principio la cantante se negó, al no encontrar un taxi decidió subir al auto del sujeto sin saber que se trataba del temido asesino Bundy.



La intérprete también dijo que empezó a sospechar que algo estaba mal cuando vio que el interior del carro “estaba destruido”.



“Aunque era verano, las ventanillas estaban casi hasta arriba. Me encontraba sentada ahí, pero él no me dirigía la palabra. Intenté bajar mi ventanilla y entonces fue cuando me di cuenta de que no había mango en la puerta, ni manivela, ni nada. Por dentro, el auto estaba completamente desmontado", contó al medio estadounidense ‘Tampa Bay Times’.



(Además: Madeleine McCann: autoridades, convencidas al 100 % de quién la asesinó).

Asesino serial Ted Bundy, acusado de asesinar a 30 mujeres. Foto: Fotos: Netflix

Por suerte, Harry, quien también ha participado en más de 30 películas tales como 'Cuerpos invadidos' y 'Hairspray', salió bien librada de la situación, según indicó la revista ‘GQ’.



“Cuando se dio cuenta, intentó girar la esquina a toda velocidad, así que yo salí disparada del coche y caí en mitad de la calle”, salvándose de haber sido una víctima más dentro de la larga lista de aquel psicópata, según dijo al medio citado.



Respecto a quienes han dudado de la veracidad de su testimonio, Harry comentó: “Me importa un carajo lo que piensen. Yo sé lo que ocurrió”.



Al parecer, su estancia en Nueva York no fue demasiado agradable. La cantante experimentó otro suceso antes de saltar al estrellato. Sucedió durante un robo en su casa en esa ciudad.

En sus memorias narró que un hombre entró a su casa, la ató a ella y a su novio Chris Stein.



“Apiló las guitarras y la cámara de Chris. Entonces, desató mis manos y me dijo que me bajara el pantalón”, siendo víctima de abuso sexual, según contó ‘The Sun’.



Debbie, ahora de 76 años, y su banda Blondie publicaron un nuevo corte de la canción navideña “Yuletide Throwdown”, que fue coescrita e interpretada junto al artista Fab 5 Freddy. Además, se espera que su próximo box set, edición especial, esté disponible a partir de agosto de 2022.

