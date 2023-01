El cantante Joaquín Guiller vivió el susto de su vida cuando fue amenazado por un hombre armado en su mismo carro.

De acuerdo con el relato del artista, el hecho sucedió hace unos meses cuando fue invitado a compartir tarima con Ana Gabriel en Cali, pues la cantante mexicana se encontraba de gira en Colombia.



Por esta razón, el intérprete de ‘Así soy yo’ y ‘La independiente’ viajó con su equipo a dicha ciudad. Llegaron al aeropuerto y se dirigieron al hotel. Sin embargo, decidieron hacer una parada en un restaurante para comer, todo marchaba a la perfección.



Cuando terminaron, el cantante salió del lugar y se dirigió a su camioneta. No obstante, se encontró con una sorpresa desagradable.

“Me fui a subir por el lado del copiloto cuando veo a un tipo escondido en la parte de atrás de la camioneta que estaba con una pistola y la comienza como a montar; pero el tipo se embolata, como que se le enreda el arma y sigue ahí bregando", recordó Joaquín Guiller en una entrevista con 'La Red'



Mientras el hombre intentaba desenfundar el arma, el artista contó que muchos pensamientos pasaron por su cabeza. Sin embargo, el que más tomó fuerza en esa situación fue el de salir corriendo.



“Yo solamente esperaba el quemón en la espalda y yo agachando la cabeza porque pensaba: 'si me dispara, que no me pegue en la cabeza'", contó.

El hombre armado se bajó de la camioneta, siguió al cantante y le apuntó, pero no disparó. Luego de varios minutos, Guiller se dio cuenta que él hombre ya no lo perseguía, así que regresó al restaurante, donde estaban sus compañeros preocupados.



Por fortuna, el hecho no pasó a mayores y la vida de ninguna persona se vio comprometida. Guiller cree que se trató de un hurto, pues no quedó rastro del delincuente.

