Un integrante de CNCO, agrupación reconocida por su éxito 'Reggaeton lento', confesó a sus seguidores que la pequeña que integraba su familia, realmente no era su hija biológica.



“Como todo el mundo sabe, hace un par de meses atrás hice el anuncio de que era papá de una baby, pues resulta que hace un ratito me enteré que en verdad yo no soy el papá de la niña, yo no soy papá”, comentó a través de Instagram.

Además, aseguró que disfrutó mucho la experiencia, a pesar de que fue corto tiempo el lapso en el que desempeñó su rol como padre. “Me lo gocé mucho, es un capítulo que ahora estoy dejando atrás en mi vida. En verdad gracias a todo el mundo que me apostó cuando hice el anuncio”, dice Zabdiel de Jesús en el video que ahora cuenta con 128.098 'me gusta'.

Por su parte, la madre de la pequeña, Talitha, agradeció la participación y entrega del cantante y aclaró que no se trata de una infidelidad. Existía la posibilidad desde su relación pasada, como expresó en su red social: “después del nacimiento decidimos hacer el test. Igualmente fue un shock para todos”.