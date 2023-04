Tiktok se ha vuelto una plataforma en la que las personas pueden denunciar diferentes situaciones de discriminación. En esta ocasión, una cantante colombiana compartió un video en el que se ve como una mujer española la trata mal por su aspecto físico.

“Soy colombiana, pero me creo de España”, le dice la mujer arremedándola. Algo que le da risa May Babe, la joven que publicó el clip. Sin embargo, este gesto enfurece a la española, pues le dice: “Si ríete de tu madre, guapa, la que te traigo aquí”.



Ante este comentario, la joven le responde: “Estás mal, ehh”, a lo que la mujer le contesta: “Sí, como tu madre”. En ese momento, May Babe le vuelve a recalcar que lo que estaba haciendo no estaba bien y le recomienda que visite a su médico en catalán.

“Qué fuerte una put* colombiana hablando catalán”, le dice y ella le responde: “Para que me entiendas el ‘unga unga’ yo no lo sé hablar como tú”. Después, la joven escribió en su video que la señora la mira con cara de asco y le dice: ‘Pareces africana”.



May Babe no se enoja por el comentario de la española y, en cambio, le agradece. Ante esto, la mujer le dice que se mire en un espejo y vea esos labios tan grandes que tiene y se marcha.

Este video se ha vuelto viral en TikTok y hasta el momento ha acumulado más de un millón de reproducciones y miles de comentarios de los internautas, quienes se han disculpado por esta situación.



“Te pido perdón, no todos somos así”, “Tia es demasiado fuerte que siga existiendo peña así, de verdad eres una gran artista y persona”, “Qué paciencia hija, que reina eres”, “La señora no soportó ver tu brillo”, se lee en los comentarios.



En otro video, la joven ha comentado que fue adoptada cuando era un bebé, al parecer por unos españoles. Por esta razón, se encuentra viviendo en el país europeo.

DANIELA LARRARTE ASAAD

ALCANCE DIGITAL EL TIEMPO

EL TIEMPO

