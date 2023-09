La cantante Ángela Aguilar es conocida por canciones como ‘Dime cómo quieres’, junto a Christian Nodal, o por su interpretación de ‘La Llorona’, ambas conocidas por hacer parte del género regional mexicano. La artista es hija de Pepe Aguilar, quien es vocalista, compositor, productor y empresario.

Tanto la joven como su padre, la voz detrás de ‘Por mujeres como tú’, son de nacionalidad estadounidense.

La joven actualmente tiene 19 años y, aparte de dedicarse a la música, realiza videos de YouTube en los que cuenta sus experiencias en las presentaciones y detalles de su carrera.

En uno de esos metrajes, publicado hace unos días, habló sobre cómo logró cantar junto con Alicia Keys. Ángela dijo que compartió escenario con la intérprete de ‘Empire State Of Mind’ en dos ocasiones, primero en Monterrey y luego en Ciudad de México.

Además, relató que pudo llevar a cabo una dinámica con sus fanáticos al ubicar unos parlantes en las calles mexicanas, los cuales reproducían su nueva música. Una vez hecho esto, decidió dar una sorpresa y aparecer en el lugar de imprevisto.

Ángela Aguilar sobre el acoso que ha sufrido: 'Hay mucho más amor que odio'

La artista contó en su canal de YouTube cómo logró afrontar el 'bullying' que ha sufrido este año. Al respecto, relató: “Te enseña quién está realmente ahí para ti, tus verdaderos amigos, quién es tu verdadera familia. Siento que este año he crecido como 10 años, siento que he madurado”.

Aguilar reveló que el cambio sucedió rápidamente y no porque lo buscara, sino porque su entorno reflejaba esa necesidad de transformación.

Angela dijo que, durante este proceso, se identificó con la canción de J Balvin ‘Niño soñador’, la cual habla sobre los retos y obstáculos que trae la vida de un cantante. Por esto, la joven resaltó una de las frases de la estrella colombiana: “Yo solo quería ser cantante”.

La intérprete de ‘Qué agonía’ afirmó que este año llevó a cabo diferentes proyectos que han sido difíciles para su carrera: crear su marca de perfumes, sacar a la venta una muñeca inspirada en ella y su país, y cantar al lado de artistas importantes. “Yo me metí en un mundo de grandes a muy pequeña edad”, aseguró.

“Estas cosas me duelen, pero no sería quien soy si no salgo adelante, estoy contenta y agradecida porque hay mucho más amor que odio. Yo solo quería ser cantante y, hasta que no tenga voz, voy a seguir cantando”, comentó acerca de las noticias y los comentarios que no tienen un impacto positivo ni para ella ni para su trayectoria.

El bullying, según Unicef, es una conducta de persecución física, verbal o psicológica hacia otra persona de manera recurrente. Esta situación no se limita únicamente a entornos escolares, también pueden presentarse en lugares de trabajo e incluso se puede llegar a ver de manera virtual, por medio de las redes sociales.

