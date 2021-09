Candidata a diputada hace campaña política con música de 'Betty, la fea'

Aunque no es una canción exclusiva de la novela, el tango 'Se dice de mí' se hizo mundialmente famoso por ser el tema musical de la introducción de la famosa telenovela colombiana 'Yo soy Betty, la fea'.



De hecho, los derechos del tema de Tita Merello fueron vendidos a decenas de países alrededor del mundo. Así las cosas, la modelo Cinthia Fernández, quien es precandidata a diputada nacional por el partido político Unite, está usando la canción para hacer campaña y contraatacar a las críticas en su contra.



(Lea también: ¿Qué decía la carta en la que ‘Betty’ descubre el engaño de ‘Armando'?).

“Se dice que soy hueca, que el puesto no me merezco, que mi culo es lo que ofrezco y nada tengo para decir”, comienza el tango de Fernández, muy famosa en la farándula argentina por haber participado durante varios años en los programas de baile del conductor Marcelo Tinelli, trasmitidos en 'Trece' y 'Telefe'.



La mujer, quien ha recibido muchas críticas desde que lanzó su candidatura debido a sus sensuales fotografías en redes sociales, bailó el tema en tanga, liguero y tacones al frente del Congreso de la Nación, en Buenos Aires.



"Tal vez si me escucharan y tanto no me criticaran, mi propuesta está muy clara y te la voy a repetir. Hay leyes que están y no hacen cumplir. Los juicios son lentos, tardan en salir", continúa la canción que habla sobre su propuesta en torno a los juicios alimentarios que enfrentan las madres solteras.



(Le puede interesar: 'Betty, la fea' y otras telenovelas que se transmitieron fuera del país).

En la publicación que hizo en su Instagram, red social en la que tiene más de 5 millones de seguidores, comentó las razones por las que había decidido hacer este video con poca ropa.



"Mi culo es solo un anzuelo para captar su atención y ¿sabes qué? Todas las veces que lo mostré mordieron y solo me hicieron más fuerte, a mi y a mi voz. ¿Por qué tantos nervios? Este culito es una simple y barata estrategia (...) pero no es mi campaña, mostrándolo no pretendo que entren y me voten", escribió la precandidata, de 32 años.



De igual manera dijo que con la canción quería enfocarse "en la problemática que tienen todas las madres y minorías de hombres en los juicios de alimento" y en "la quita de la libertad de la infancia de los hermanos mayores que tienen que ser padres por el simple hecho de que a su mamá la dejaron con una responsabilidad unilateral que debería ser compartida".



(Le recomendamos leer: ¿Quiénes son las parejas de los actores de ‘Yo soy Betty, la fea’?).

En días recientes Cinthia Fernández había causado otra polémica, tras publicar una fotografía desnuda en su Instagram como contraataque a los comentarios que la criticaban.



En la publicación le envío un mensaje a los votantes: "¿Qué es más grave? ¿Verme en pelotas a mí o que estos políticos te dejen en pelotas a vos ? Dejen de juzgar… Vayamos a lo importante".



(Siga leyendo: Actriz de ‘Yo soy Betty, la fea’ lleva soltera más de diez años).



Tendencias EL TIEMPO