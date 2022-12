Navidad es una de las fechas más esperadas por millones de personas alrededor del mundo. Sin embargo, para otros estas celebraciones no son bien recibidas, pues generan recuerdos tristes y melancólicos por familiares que ya no están o simplemente no pueden festejar con sus allegados, debido a que están lejos de sus seres queridos.



Por ello ‘BBC Mundo’ ha recomendado un listado de canciones que no debe escuchar si se encuentra solo en estas festividades decembrinas. Le contamos cuales son y una breve descripción de sus letras.

Amarga Navidad - Jorge Alfredo Jímenez



Este ídolo mexicano logró exportar a diferentes partes de Latinoamérica esta canción navideña por su particular manera de ver estas fechas especiales: un amor no correspondido. Se trata de un hombre que pasa por la ruptura de una relación sentimental, que le ha generado no desear disfrutar del 24 de diciembre.



Maldita Navidad - Gabriel Romero



Este compositor colombiano se ha caracterizado por emular canciones alegres como ‘La Subienda’ y ‘La Piragua’; no obstante, hubo un tema que resaltó entre otros por su carga notablemente depresiva. Se trata de ‘Maldita Navidad’, la cual narra el sufrimiento de aquellas personas que no gustan de las festividades.



“Ay maldita Navidad/ Ya vienes con tu bullicio/ Veo que todos se divierten/ Para mí es un sacrificio”, dice uno de los versos.

Mamá, ¿Dónde están los juguetes? - Oswaldo Oropeza



Esta composición tiene más de 60 años en el repertorio decembrino, pero brilla no por su alegría y emoción, sino por su impacto melancólico, pues trata de una niña que se queja con su madre porque no encuentra los regalos debajo del árbol de Navidad.



Si bien es un tema triste, esta producción del venezolano Oswaldo Oropeza se ha convertido en todo un referente y es considerado como un villancico infaltable en las novenas que empiezan el 16 de diciembre.



El ausente - Pastor López



Este éxito de Pastor López se ha convertido en todo un himno de diciembre. Sin embargo, su mensaje puede que cale fuerte en el corazón de quienes las escuchen debido a que cuenta la tristeza que se siente al no estar con los seres queridos más cercanos disfrutando de la Navidad.

El niño que Santa Claus olvidó - Nat King Cole



Esta es la composición insignia de una Navidad llena de tristeza y melancolía. Fue escrita e interpretada por Nat King Cole en 1937 y grabada posteriormente en 1953. Se volvió todo un éxito internacional porque cuenta la historia de un niño que no pide nada a Santa Claus, pero, a pesar de su modestia, nunca es visitado por el icónico personaje del Polo Norte.



