Shakira es la artista más escuchada del 'top 10' de iTunes

La presentación de Shakira en el medio tiempo del Super Bowl 54 aún sigue dando frutos.



La artista deslumbró sobre el césped del Hard Rock Stadium y este martes, dos días después del espectáculo, cuatro de sus canciones estuvieron en el 'Top 10' de lo más escuchado en iTunes.

Entre Taylor Swift, Lil Nas X y Maroon 5 se asoma la barranquillera que el pasado domingo, durante el entretiempo del juego que ganó San Francisco 49ers, maravilló con sus canciones reflejando 'la esencia del caribe'.



Durante su presentación hizo guiños al carnaval de Barranquilla y deslumbró con los movimientos de la champeta denominada popularmente como 'El Sebastián'.

Este martes, el portal especializado 'popvortex' dio a conocer el 'Top 10' de canciones escuchadas en iTunes. Hay cuatro canciones de la colombiana y, todavía mejor, una de ellas lidera el listado.



En el puesto número 1 está 'Whenever, Wherever', uno de los temas más antiguos y populares de la artista. La canción, prácticamente, es la prueba fehaciente del éxito de su carrera musical.



El segundo puesto se lo lleva Taylor Swift ('Only the Young') y en el tercer lugar está 'Hps Don´t Lie', una canción que, por si fuera poco, se coreó con emoción durante el medio tiempo del Super Bowl 54.



El cuarto puesto del 'top' es para Lil Nas X ('Old town Road') y el quinto es para Tones and I ('Dance Monkey'). En el sexto lugar reaparece la barranquillera con el popular 'Waka Waka'.

Hay cuatro canciones de Shakira y, todavía mejor, una de ellas lidera el listado FACEBOOK

TWITTER

Tras la canción de "Porque esto es África", aparece Blake Shelton ('Nobody But You') y luego Shakira vuelve a ocupar una posición del 'top' con 'She Wolf'.



El telón de lo más escuchado en iTunes lo cierra Maroon 5 ('Memories').

Shakira y JLo Foto: Larry W. Smith. EFE

Gracias a su presentación en el Super Bowl, Shakira se convirtió de nuevo en la artista más escuchada de la plataforma musical de Apple.



Cabe recalcar que tanto la barranquillera como Jennifer López fueron tendencia durante todo el Super Bowl y, aún hoy, dos días después, siguen marcando la conversación en el ámbito del entretenimiento.

TENDENCIAS EL TIEMPO