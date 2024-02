Estas canciones de Diomedes Díaz fueron interpretadas por otros artistas: conózcalas

A pesar de la desaparición, ya hace casi 11 años, del cantante vallenato Diomedes Díaz, es imposible no reconocer lo que hizo por este género musical.



Díaz no solo se encargó de poner en primeros lugares muchas de sus canciones, sino que también creó varios temas que fueron interpretados por otros artistas del género.



Aunque algunos de ellos no son conocidos por todo el público, esto da entender el gran talento que tenía el denominado ‘Cacique de La Junta’ y ya son clásicos del acordeón que se escuchan en las emisoras y hogares de la Costa Caribe colombiana.

Estos temas musicales hablan de amor, el cortejo, el enamoramiento y otras de las vivencias normales en el Caribe, que han sido reconocidas por artistas amigos de Díaz y que seguramente se escucharán en el futuro con las voces de nuevos cantantes que quieren homenajear el legado de 'El Cacique'.



Aquí le recordamos algunas de estas composiciones de Diomedes Díaz, que algunos de sus cercanos y conocidos quisieron interpretar, para resaltar el talento que tenía este oriundo de San Juan del Cesar.

Cariñito de mi vida. Rafael Orozco y Emilio Oviedo

Razón sentimental. Jorge Oñate y Colacho Mendoza

Río mensajero. Beto Zabaleta y Emilio Oviedo

Cantantes muy conocidos como Beto Zabaleta, Rafael Orozco, los Hermanos Zuleta, entre otros, grabaron estos temas vallenatos, que muchos no saben que Diomedes Díaz los escribió.



Bendito sea Dios. Hermanos Zuleta

El hijo agradecido. Pedro García y Florentino Montero

La sombra. Iván Villazón y Raúl “El Chiche” Martínez

Las cejas negras. Enrique Díaz y su conjunto

Pecado original. Rafael Santos y Álvaro López

Mujer sincera. La familia de Diomedes

A mi dama. Martín Elías Díaz y Juancho De La Espriella



De acuerdo con Radio Nacional, Diomedes Díaz grabó más de 600 canciones e interpretó algunas de su autoría y de otros compositores como Calixto Ochoa, Gustavo Gutiérrez, Marciano Martínez y Romualdo Brito.



Entre las canciones qie Diomedes interpretó contando historias propias están: 'Para mi fanaticada', '9 de abril', 'El profesional', 'A mi papá', la reconocida 'Mi muchacho', entre otras.

LUZ ANGELA DOMÍNGUEZ CORAL

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

